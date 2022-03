Des associations se sont mobilisées pour faire évacuer un loup et un lion d'un zoo ukrainien

Plusieurs associations de défense des animaux se sont mobilisées pour sauver un loup et un lion qui vivaient dans un zoo en Ukraine. Ils ont été transférés dans un établissement en Roumanie.

Crédit photo : AP Photo / Eldar Emric

Depuis que la guerre a éclaté entre la Russie et l’Ukraine, de nombreux civils sont en danger et décident de fuir leur pays. Cependant, ils ne sont pas les seuls à être victimes des bombardements, puisque de nombreux animaux sont également en danger et doivent être sauvés. Pour cela, plusieurs associations de défense des droits des animaux, ainsi que des bénévoles, se sont mobilisés pour aider les animaux d’un zoo situé à Zaporizhzhya, dans le sud-est du pays en guerre.

« S’il y a quelque chose que cette guerre a apporté, c’est une incroyable coopération entre les organisations. Tout le monde a convenu que dans les moments extrêmes, nous devons prendre des mesures extrêmes. Nous avons décidé de faire tout ce qui était en notre pouvoir pour sortir ces animaux de la guerre », a affirmé Sebastian Taralunga, membre du groupe de défense des droits des animaux Animals International.

Un lion et un loup évacués

Deux animaux de ce zoo ont été évacués : Simba le lion et Akyla le loup. Pour rendre cette opération de sauvetage possible, deux hommes originaires du Royaume-Uni se sont portés volontaires pour partir en Ukraine afin d’évacuer les animaux.

« Je n’ai pas trouvé de chauffeur en Roumanie pour aller aider, ni en Ukraine, donc ces gars étaient absolument fabuleux. Ils ont mis leur vie en danger, mais ils sont arrivés ici sains et saufs », a expliqué Roxana Ciornei, présidente de Patrocle’s House, un groupe roumain de défense des droits des animaux dans lequel le lion et le loup ont été transférés.

Crédit photo : AP Photo / Eldar Emric

Une fois que les animaux ont été récupérés, le voyage a duré quatre jours. Le lion et le loup étaient transportés dans des cages à l’arrière de la camionnette. Les deux animaux n’ont pas pu être anesthésiés puisqu’il n’y avait plus de tranquillisants disponibles en Ukraine.

« Vous pouvez imaginer ce que cela signifie de conduire avec un lion et un loup à l’arrière de votre camionnette, avec des cages qui ne sont pas très stables et qui auraient pu s’ouvrir à tout moment », a confié Sebastian Taralunga.

Le voyage n’a pas été de tout repos. En effet, la camionnette n’a pas été autorisée à traverser la frontière roumaine. Ainsi, les deux chauffeurs ont été obligés de passer par un chemin dangereux en traversant les montagnes.

Les animaux sont arrivés en Roumanie

Finalement, le lion et le loup sont bien arrivés en Roumanie, à Radauti. Bien que le lion se soit légèrement blessé à la tête pendant le voyage, sa blessure est sans gravité et pourra guérir d’elle-même. Une fois arrivés en Roumanie, les animaux ont pu découvrir leur nouveau lieu de vie.

Crédit photo : AP Photo / Eldar Emric

Ils ont progressivement repris des forces en se prélassant à l’ombre et en s’adaptant à leur environnement. Simba et Akyla vont passer du temps en quarantaine le temps qu’ils se remettent de leur voyage. Par la suite, ils pourront être transférés dans des sanctuaires animaliers.

« Mon ONG ici gère un refuge de 300 chiens, a affirmé Roxana Ciornei. Nous avons des vaches, des chevaux, mais je n’aurais jamais pensé de ma vie que je viendrais sauver un lion et un loup. Nous avons rassemblé beaucoup de gens et nous avons tous réussi à faire quelque chose ensemble.»