Un automobiliste filme un ours en plein sprint sur le bord de la route

En Espagne, un automobiliste a assisté à une scène assez originale alors qu’il était sur la route qui descendait de la montagne. Il y a croisé un ours qui courait sans faiblir sur le bord de la route.

Crédit photo : iStock

C’est le média espagnol La Vanguardia qui relate cette histoire et la vidéo de cette scène assez insolite qui s’est déroulée sur la route près du port de la Bonaigua, dans les Pyrénées espagnoles.

Un automobiliste descendait la montagne adjacente lorsqu’il aperçut un ours brun en train de courir sur le bord de la route. Instantanément, l’individu a filmé la scène (au volant de sa voiture, ce qui n’est clairement pas autorisé au passage).

Un ours en pleine course sur le bord de la route

Sur la vidéo, on peut donc voir l’ours descendre des montagnes et courir pendant quelques secondes le long de la voie avant de retourner dans la forêt. La vidéo, publiée sur Twitter, a été authentifiée par le département de l’action climatique de la Generalitat.

Au-delà de la scène insolite, cette vidéo prouve que l’ours brun est bien de plus en plus présent dans les Pyrénées catalanes. Au mois de mai, trois oursons avaient été aperçus dans une commune catalane tandis qu’en avril, deux randonneuses avaient rencontré un ours brun dans la réserve naturelle d’Orlu, dans l’Ariège.

L’ours brun a été réintroduit dans les Pyrénées il y a quelques décennies et depuis, sa population est de plus en plus conséquente, même si elle reste faible. En 2022, le Réseau Ours Brun et l’Office français de la biodiversité (OFB), ont recensé la présence de 76 spécimens, dont 13 oursons.