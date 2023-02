Un chat a été abandonné dans un refuge avec une lettre déchirante écrite par son ancienne maîtresse

En Angleterre, une chatte abandonnée a été retrouvée avec une lettre déchirante écrite par son ancienne maîtresse.

Récemment, le personnel de la RSPCA de Manchester (première association protectrice des animaux fondée dans le monde) a secouru une petite chatte qui avait été abandonnée par sa propriétaire.

Le jour du sauvetage, la boule de poils âgée d’un an portait une lettre déchirante autour du cou. Dans la missive, la jeune femme explique qu’elle ne peut plus s’occuper de son animal et supplie le refuge de lui trouver une nouvelle famille aimante.

Crédit Photo : Men

«Mon nom est Lilo (Lee-Low) et j’ai un an», peut-on lire dans la note. «Ma maman est désolée, elle m’aime beaucoup mais elle ne peut plus me garder. J’aime les friandises et les couvertures (…). Je suis un chat d’intérieur. J’aime jouer et je suis très indépendante, mais j’adore les câlins et dormir au pied du lit la nuit. Je suis une bonne fille et ma maman espère que quelqu’un m’aimera davantage».

La lettre se termine par «PS : Je suis avec ma maman depuis ma naissance, je ne suis donc pas habituée à d'autres personnes».

Crédit Photo : Men

La boule de poils trouve un nouveau foyer

Comme le précise le quotidien britannique Metro, la RSPCA a partagé la note sur son compte Facebook jeudi dernier.

«Voici Lilo. Elle a été abandonnée avec cette note. C'était une chatte très effrayée et timide, mais grâce aux détails fournis par sa propriétaire, nous avons pu la placer dans un foyer d'accueil qui reproduisait son foyer d’origine», indique le post.

Crédit Photo : Men

Par chance, le quadrupède s’est rapidement adapté à son nouvel environnement et a noué une relation forte avec sa mère d’accueil. Aujourd’hui, Lilo coule des jours heureux auprès de ses nouveaux maîtres.

«Nous tenons à remercier tout particulièrement sa mère d'accueil (elle est américaine) et sa mère adoptive, car sans elles, nous n'aurions pas pu réaliser ce projet».