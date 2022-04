Secourue par un refuge, une chienne donne naissance à 13 chiots surprenant tout le personnel

Au mois de mars, une chienne a surpris le personnel d’un refuge pour animaux. La raison ? Elle a donné naissance à une portée de…13 chiots ! Tous les petits se portent bien et coulent des jours heureux auprès de leur mère.

Elsa est une chienne errante croisée type Bedlington Terrier. Alors qu’elle s’apprêtait à donner la vie, elle a été secourue par la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), une organisation caritative basée en Grande-Bretagne.

Elle donne naissance à 13 chiots

Après son sauvetage, la boule de poils de 18 mois a été placée dans un refuge appartenant à l’association. Sur place, le personnel s’attendait à ce que la future mère donne naissance à 6-7 petits.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les bénévoles étaient loin du compte. Le 8 mars dernier, Elsa a mis au monde une portée de… 13 chiots ! Sans surprise, cet évènement a impressionné l’ensemble du personnel. Par chance, toute la fratrie se porte à merveille, et les soigneurs sont aux petits soins avec la maman.

Crédit Photo : RSPCA

Crédit Photo : RSPCA

« Elsa est une maman très attentive et a fait un travail formidable jusqu'à présent. Nous sommes ravis que les 13 soient toujours avec nous. Ils deviennent plus grands et plus forts chaque jour », a indiqué Kathy Butler, la directrice du refuge, au tabloïd britannique Daily Express

Avant d’ajouter : « C’est tout de même beaucoup de travail pour Elsa, alors nous donnons aux chiots des biberons supplémentaires ».

Aujourd’hui, la RSPCA cherche des amoureux des chiens pour parrainer les chiots. Les dons serviront à couvrir les dépenses (nourriture, soins, jouets).

Crédit Photo : RSPCA