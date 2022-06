Voici les 8 choses que les vétérinaires font avec leur animal de compagnie pour le garder en bonne santé

Qui de mieux placés que des vétérinaires eux-mêmes pour vous conseiller sur vos animaux de compagnie ?

Les vétérinaires ont eux aussi des animaux de compagnie. Pour dénicher les meilleurs conseils, le média Insider a eu la bonne idée d’interroger plusieurs spécialistes sur leurs habitudes au quotidien avec leurs animaux. Et vous allez voir qu’il y a de nombreux conseils à retenir.

Source : IStock

1/ Promener son chien après lui avoir coupé les griffes

Si vous souhaitez limer naturellement les griffes de votre chien, il n’y a pas de secret : amenez-le en balade. Selon la vétérinaire Stacy Choczynski Johnson, qui travaille avec Pumpkin Pet Insurance, il est efficace de couper les griffes d'un chien avant une promenade pour aider à limiter les aspérités. "J'emmène mon chien se promener après lui avoir coupé les ongles, car courir sur le trottoir aide à lisser les ongles", a déclaré la professionnelle.

2/ Adopter la micro-puce

Et si vous ajoutiez une micro-puce à votre animal pour le retrouver plus facilement en cas de problème ? "J'ai toujours micropucé mes animaux de compagnie", a déclaré à Insider la vétérinaire Suzy Gray des hôpitaux VCA. Elle précise que ce sont de minuscules implants qui sont sans douleur pour les animaux. “​​Il est également important de maintenir à jour le numéro de téléphone et l'adresse associés”, rapporte la vétérinaire.

3/ Contrôler les portions alimentaire

Que ce soit pour un chien ou un chat, il est important de contrôler ses portions alimentaires. "Les chats ne devraient jamais être nourris librement, alors j'aime donner à manger à mes chats pour pouvoir contrôler leur apport calorique", a déclaré Suzy Gray à Insider. Un excès de croquette peut entraîner une prise de poids sur le long terme et des dangers pour la santé de son animal.

4/ Utiliser des shampooing adaptés

Exit le shampooing pour humain sur les animaux, votre chien aura besoin d’un shampooing adapté et spécialisé. D’après la vétérinaire Jenifer Chatfield, utiliser le mauvais shampooing peut entraîner des dégâts : "Je n'utilise jamais de shampooing humain car il peut éliminer les huiles naturelles saines du pelage et de la peau des animaux, ce qui peut causer des problèmes de peau", a-t-elle expliqué.

5/ Traiter son chien contre les puces en avance

Inutile d’attendre l’arrivée de puces pour traiter son animal. Mieux vaut opter pour la prévention avec des traitements adaptés prescrits par le vétérinaire. "Une fois que vous voyez une puce, il y a déjà des tonnes d'œufs, de larves”, a précisé Stacy Choczynski Johnson. En clair, mieux vaut prévenir que guérir.

6/ Être à jour sur les vaccins de son animal

Les vaccins ne sont pas à prendre à la légère, surveillez donc régulièrement la date d’expiration des vaccins et si certains doivent être renouvelés. "Je m'assure de garder mes animaux de compagnie à jour avec leurs vaccins, car j'ai vu ce qui se passe lorsque les animaux de compagnie ne sont pas à jour. Les maladies qui peuvent survenir sont horribles”, a déclaré Jenifer Chatfield.

7/ Dresser son animal le plus tôt possible

Autre conseil à retenir : le dressage doit se faire le plus tôt possible. Un dressage jeune de votre animal de compagnie lui indiquera le bon comportement à suivre pour les prochaines années. Selon Stacy Gray, "Les vétérinaires savent qu'il n'est jamais trop tôt pour commencer à travailler sur les ordres de base. Le renforcement positif avec des friandises et le temps de jeu avec ses jouets préférés est la méthode d'entraînement la plus efficace."

8/ Avoir plusieurs bacs à litières

Si vous avez un chat, installez plusieurs bacs à litières dans votre intérieur. Au début, cela permettra à votre chat de s'habituer à utiliser la litière et à limiter les dégâts. Plus il y en a, plus ce sera facile pour le chat de s‘y rendre.

Avec tous ces conseils, on parie que vous chouchouterez davantage vos boules de poils. N'est-ce pas ?

Source : IStock