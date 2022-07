Incendies en Gironde : les pompiers touchés par l'élan de solidarité des habitants venus les ravitailler

Les incendies sévissent depuis une semaine en Gironde. Même si le feu a été contenu par les pompiers, il n’est pas encore fixé. Afin de soutenir et de récompenser le dur travail des soldats du feu, les habitants de La Teste-de-Buch se sont mobilisés pour ravitailler leurs héros.

Photo d'illustration. Crédit : Rémy genoud/ iStock

Les pompiers sont en première ligne face aux terribles feux de forêt qui ont déjà brûlé 11 000 hectares. Sous une chaleur caniculaire, les soldats du feu se battent jour et nuit. Alors que le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé l'envoi de trois Canadairs, onze camions lourds et le renfort de 200 hommes sur place, les habitants de La Teste-de-Buch prêtent aussi main forte.

Depuis plusieurs jours, les riverains de cette commune de Gironde se mobilisent pour ravitailler en boissons et en nourriture les pompiers de la région. « J'amène des boissons et du ravitaillement. S'il faut en rapporter, il n'y a pas de soucis », assure une habitante au micro de Europe 1. Chaque jour, les habitants du bassin d’Arcachon se pressent tour à tour auprès du point logistique des soldats du feu.

Un élan de solidarité venu de toutes parts en Gironde

Crédit : Media Raw Stock/ iStock

Cet élan de solidarité s’est créé tout naturellement. Afin de témoigner de leur soutien et de les remercier pour leur action, les dons et offrandes en nourriture affluent. Thierry a lui aussi voulu apporter son aide : « Ce matin, je leur ai apporté des jus de fruits, des boissons, de l'eau, des chocolatines et des gâteaux. Une bonne quantité, un bon coffre », assure-t-il.

Le mouvement solidaire ne s’arrête pas là. Des bénévoles se retrouvent pour organiser la distribution des vivres, telle une cantine, pour les pompiers. « C'est du bouche-à-oreille. On fait marcher les réseaux sociaux : dès qu'il nous manque quelque chose, on envoie un message », détaille Laurence, l’une des bénévoles. Une chaîne de solidarité à laquelle tout le monde dans la région participe : « Les restaurateurs, les pâtissiers, les supermarchés... Tout le monde se mobilise, même les particuliers », précise la bénévole.

Un tel mouvement réconforte évidemment les premiers concernés, touchés par cette solidarité : « La population a envie de nous faire plaisir en nous concoctant des petits plats, des sandwichs et on voit un élan de solidarité que j'ai rarement vu », a fait savoir un adjudant-chef des pompiers de Gironde.