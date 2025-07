Un chien renifleur perd une patte dans une explosion, sauve la vie de 36 soldats et devient un héros

Récemment, un chien renifleur de bombes basé en Colombie a sauvé des soldats grâce à un acte de bravoure.

Sansón n’est pas un chien comme les autres. Et pour cause : il assure la fonction de chien renifleur de bombes au sein de l'armée colombienne.

Récemment, le toutou s’est illustré dans une mission dangereuse. Une mission au cours de laquelle l’animal a bien failli perdre la vie.

Comme le rapporte People, le quadrupède aidait un groupe de soldats à explorer une partie du département d’Antioquia lorsqu’il a déclenché une bombe sur un sentier utilisé par les habitants, a indiqué l’armée colombienne dans un message publié sur X.

Malheureusement, Sansón a été gravement blessé à la patte dans l’explosion.

Crédit Photo : Ejército Nacional de Colombie / X

Par chance, la boule de poils a réussi à rejoindre son maître, le soldat Carlos Eduardo Beleño.

Le chien a rapidement été pris en charge par des militaire, et sa patte blessée a été bandée. Il a ensuite été transféré dans une clinique vétérinaire, où il s’est fait amputer ledit membre.

Dans un autre message, la deuxième division de l’armée nationale a rendu hommage à son héros canin.

« Son action a sauvé la vie de 36 soldats et civils qui traversaient la zone. Son instinct protecteur et son entraînement ont permis d'éviter une tragédie plus grave (…) Il ne pourra plus servir, mais son héritage perdurera dans chaque soldat qu'il a courageusement protégé. Sansón est un symbole de courage, de loyauté et de sacrifice », peut-on lire dans le message.