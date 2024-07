Seule dans sa salle de bain, elle voit un cobra royal venimeux sortir de ses toilettes

Alors qu'elle venait d'entrer dans sa salle de bain, cette femme a eu l'effroi de se retrouver nez-à-nez avec l'un des serpents les plus terribles au monde, sorti de ses toilettes.

Cette femme a eu une belle frayeur. Fin juin, une Indienne a rencontré un dangereux visiteur. Alors qu’elle venait d’entrer dans sa salle de bain, la femme a eu la surprise de voir surgir de ses toilettes un serpent. Mais pas n’importe lequel, un cobra royal.

Il s’agit de l’un des serpents les plus dangereux au monde. En effet, son venin contient une neurotoxine qui paralyse sa victime au niveau du visage tandis qu’elle attaque son système nerveux. En quelques heures seulement, la victime tombe dans le coma avant de mourir d’asphyxie.

Selon le quotidien britannique The Mirror, la femme aurait poussé un cri de terreur après avoir vu le cobra royal sortir de la cuvette des toilettes. Et on la comprend.

Un serpent impressionnant remis dans la nature

Crédit photo : DikkyOesin/ iStock

Le cobra royal est bien installé en Inde comme dans d’autres pays d’Asie au climat tropical et humide. Et même si les habitants semblent habitués à vivre dans le même environnement que les serpents, pas question pour autant de s’en débarrasser eux-mêmes.

L’Indienne a naturellement fait appel à un professionnel afin qu’il puisse capturer et relâcher l’animal. Dans une vidéo partagée par le média britannique, on peut voir que le professionnel s’est saisi d’un outil au bout duquel se trouve un crochet. Tout en veillant à bien rester à distance, l’homme est parvenu à soulever le dangereux serpent et à le faire sortir hors de la maison.

Crédit photo : The Mirror

Le cobra royal est impressionnant. Il peut en effet mesurer jusqu’à 5,5 mètres de long et peser près de 12 kilos une fois adulte. Pas étonnant que ses congénères aient également peur de lui. Le cobra royal est ophiophage, ce qui signifie qu’il se nourrit d’autres serpents.

Il y a quelques semaines, une histoire similaire, toujours en Inde, avait fait le tour des réseaux sociaux lorsqu’une femme avait découvert un cobra dans son colis Amazon. Fort heureusement, le reptile était collé à l’emballage et n’a pas pu l’attaquer.