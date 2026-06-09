Ivre, il saute dans un marais pour fuir la police... un alligator se jette sur lui

Direction la Louisiane, où un contrôle routier a pris une tournure incongrue : un automobiliste soupçonné d'avoir conduit en état d'ivresse a tenté d'échapper aux policiers en se jetant dans un marais, où il a été attaqué par un… alligator.

C’est ce qui s’appelle tomber de Charybde en Scylla.

Un Américain de 40 ans a été attaqué par un alligator après s’être réfugié dans un marais pour tenter d’échapper à un contrôle d’alcoolémie, a indiqué la police de l’État de Louisiane.

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Un conducteur prend la fuite lors d’un contrôle routier…

Cette histoire insolite s’est produite le dimanche 7 juin sur l’Interstate 10, à hauteur de Bonnabel Boulevard, dans la paroisse de Jefferson, un comté de Louisiane, rapporte le magazine People.

Tout commence lorsque la police reçoit plusieurs signalements concernant une Toyota Supra circulant dangereusement.

Le véhicule aurait ensuite percuté une barrière en béton et subi l’éclatement d’un pneu, selon les autorités locales. Les agents finissent par intercepter le conducteur un peu plus tard.

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Au volant se trouve Victor M. Rivas, que les agents soupçonnent d’avoir consommé de l’alcool ou d’autres substances.

Lors du contrôle, l'homme aurait soudainement pris la fuite à pied avant de sauter depuis un pont surélevé dans un marais situé à proximité.

Avec l’aide des adjoints du shérif de la paroisse de Saint-Charles, les policiers ont lancé des recherches et ont finalement repéré le suspect en train de marcher le long de la U.S. Highway 61.

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… et finit blessé par un alligator

Le propriétaire de la Toyota a de nouveau pris la fuite en apercevant les forces de l’ordre. Il s’est dirigé vers une zone marécageuse, où il est tombé sur un alligator.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la rencontre a été mouvementée. Et pour cause : le quadragénaire a été mordu aux deux bras par le reptile.

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Malgré ses blessures, il a continué à avancer pour semer les forces de l’ordre. Il a été localisé peu après, puis arrêté après avoir été repéré par un drone.

Après son interpellation, il a été transporté vers un hôpital local, où il a été soigné pour ses plaies. Ses jours ne sont pas en danger. Dans un communiqué, les autorités précisent que l’alligator n’a pas été blessé lors de l’incident.

Selon People, Victor M. Rivas a été inculpé pour conduite sous l’influence de l’alcool ou de stupéfiants, ainsi que pour résistance à agent de la force publique. Il fait également l’objet de poursuites pour délit de fuite après un accident et pour conduite imprudente.