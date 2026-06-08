Un conducteur tente de nourrir une ourse et son petit sur une route, l'animal se jette sur lui

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L'ourse sur le point d'attaquer le véhicule

Un automobiliste a eu la mauvaise idée de tenter de nourrir un ours sauvage croisé sur une route en Roumanie.

Il y a quelques jours, un touriste bulgare a été blessé lors de l'attaque d’un ours brun en Roumanie.

La scène s’est produite alors qu’il tentait de nourrir l’animal sauvage depuis son véhicule, rapporte l’agence de presse Novinite.

Il nourrit un ours depuis sa voiture

Les faits ont eu lieu le 27 mai 2026 sur la route Transfăgărășan, dans les Carpates roumaines, une route de montagne connue pour sa population d’ours.

L'homme, identifié comme Georgi Bizhev, responsable au sein de la Fédération bulgare de football, est revenu sur l’incident qui aurait pu lui coûter la vie. L’automobiliste a suivi cet itinéraire dans le cadre d’un périple avec un ami.

« Il y a quelques jours, mercredi, mon ami et moi sommes allés assister à la finale de la Ligue des champions à Budapest. Et comme chaque année, nous avons traversé le col surnommé le “col de l’Ours” », a-t-il indiqué à la télévision publique bulgare.

Une famille d'ours dans les CarpatesCrédit Photo : iStock

Il affirme avoir déjà emprunté ce trajet à de nombreuses reprises et décrit la région comme un lieu propice aux rencontres rapprochées avec les plantigrades.

Selon lui, les conducteurs s’arrêtent régulièrement le long de la route pour observer et nourrir les animaux.

« Tous ceux qui empruntent ce passage s’y rendent uniquement pour voir les ours », a-t-il déclaré, ajoutant que de la nourriture destinée à la faune sauvage est vendue à plusieurs endroits dans la zone.

Le problème : cette pratique est interdite en Roumanie. Georgi Bizhev l’a vite appris à ses dépens.

La suite après cette vidéo

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L’animal sauvage lui fonce dessus et le mord

Depuis son véhicule, le Bulgare a tenté de nourrir une ourse et son petit.

Selon lui, plusieurs voitures étaient présentes à proximité, dont une devant où des occupants nourrissaient un ours, et une autre derrière avec des touristes étrangers à bord.

La situation a dégénéré lorsque des personnes dans un autre véhicule ont commencé à siffler et à crier pour attirer l’animal. D’après Georgi Bizhev, le bruit a rendu la maman ours agressive.

« J’ai vu les oreilles de l’ours se dresser et elle a bondi », a raconté la victime.

L'ourse debout près du véhiculeCrédit Photo : Capture d'écran / Facebook

Selon ses dires, l’animal a percuté le véhicule, brisé la vitre et l’a attaqué dans l’habitacle.

« L'animal a essayé de m'attraper et de me tirer hors de la voiture », se souvient le voyageur.

Face à cette situation, il a eu le réflexe de lever le bras pour se protéger, ce qui lui a valu de se faire mordre à la main. Par chance, sa ceinture de sécurité l’a maintenu contre son siège et l’animal a pris la fuite.

Transporté à l’hôpital, ses jours ne sont pas en danger. Il reconnaît avoir commis une erreur en tentant de nourrir des ours.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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