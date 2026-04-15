Elle croit saisir un morceau de bois et se retrouve face à un... alligator !

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Captures d'écran

Ce week-end, une femme a vécu une grosse frayeur alors qu’elle se baignait dans une lagune au Mexique.

Une scène digne d’un film d’horreur.

Se baigner en pleine nature peut parfois réserver des surprises de taille. Cette femme vient de l’apprendre à ses dépens.

Il y a quelques jours, elle a fait une rencontre pour le moins effrayante alors qu’elle se baignait dans une lagune de Campeche, dans le sud du Mexique. Une étendue d’eau côtière où vit un prédateur aussi discret qu’inquiétant…

Elle confond un morceau de bois avec… un alligator !

Les faits se sont produits le dimanche 5 avril, rapporte le site What’s the Jam. Que s’est-il passé ?

Une vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux, montre la baigneuse en train de s’asperger le visage avec de l’eau. Elle remarque ensuite quelque chose flotter entre ses jambes, pensant sans doute qu’il s’agit d’un morceau de bois.

Elle le soulève alors hors de l’eau pour y regarder de plus près, avant de se mettre à hurler en réalisant qu’il s’agit en réalité d’un jeune alligator.

Prise de panique, elle projette le reptile en l’air avant de se précipiter vers la rive pour se mettre à l’abri.

Selon nos confrères, l’animal serait un caïman à lunettes (Caiman crocodilus), un crocodilien appartenant à la famille des Alligatoridés.

Caïman à lunettes Crédit Photo : iStock

Les internautes défendent le caïman

La suite après cette vidéo

Mise en ligne récemment, la séquence a dépassé les 250 000 vues et généré des centaines de commentaires. La réaction de la nageuse a provoqué un mélange d’amusement et d’inquiétude en ligne.

Un internaute a commenté :

« Pauvre crocodile, il a dû avoir une sacrée frayeur face à un animal aussi gros ».

Un autre a écrit :

« Le pauvre, la façon dont elle l’a lancé ! ».

Capture d'écranCrédit Photo : Jam Press

Une troisième a indiqué :

« Qu’est-ce que fait ta mère le dimanche après-midi ? Elle chasse les alligators à mains nues hahaha ».

Des experts expliquent que cet incident met en lumière les capacités de camouflage remarquables des crocodiliens. Ceux-ci flottent à la surface pour réguler leur température corporelle, ce qui peut les faire ressembler à des morceaux de bois.

De leur côté, les autorités locales appellent les touristes et les habitants à la prudence dans les eaux inconnues.

« Si cela ressemble à une bûche dans un lagon, supposez que cela a des dents », ont-il indiqué.

Mexique
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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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