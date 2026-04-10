Un octogénaire attache un berger australien de 8 ans à sa voiture et le traîne sur la route, une scène insoutenable

En Alsace, un octogénaire a été surpris en train de traîner un chien derrière sa voiture. Un geste cruel qui a entraîné une plainte pour maltraitance animale.

Une scène insoutenable !

Fin mars 2026, la commune de Saverne (Bas-Rhin) a été le théâtre d’un acte de maltraitance animale : un conducteur a été aperçu en train de traîner Nayko, un berger australien de 8 ans, derrière sa voiture.

Selon la Fondation 30 Millions d’Amis, l’animal était attaché par une corde à l’attache-remorque du véhicule. Le pauvre toutou a parcouru plusieurs mètres dans cette situation terrifiante.

Crédit Photo : Capture d'écran Facebook / SPA de Saverne

Une passante intervient pour sauver le chien

Témoin de la scène, une riveraine est intervenue pour mettre fin au supplice du canidé. Elle l’a détaché et a immédiatement alerté les forces de l’ordre.

La boule de poils a été conduite dans une clinique vétérinaire pour soigner sa blessure à la truffe, ainsi que de multiples plaies sur le corps.

Crédit Photo : Capture d'écran Facebook / SPA de Saverne

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Ce n’est pas tout ! Nayko avait aussi des tiques et n’aurait reçu aucun vaccin depuis 2021, selon Véronique, responsable de la SPA de Saverne, citée par l’association de protection animale.

Au volant du véhicule se trouvait un octogénaire, qui a expliqué ne pas être le propriétaire du chien. L’animal appartiendrait à un couple et lui aurait été confié depuis plus d’un an et demi. À noter que le berger australien portait un collier électrique.

Une plainte déposée

À la suite de cette découverte, une enquête a été ouverte. De son côté, Nayko se trouve actuellement au refuge, où il reçoit les soins nécessaires pour soulager ses blessures.

« Malgré son état, ce chien est extrêmement gentil. Il nous fait la fête à chaque fois qu’il nous voit », confie Véronique auprès de l’organisation.

Crédit Photo : SPA de Saverne

Une plainte a été déposée au commissariat pour sévices graves et actes de cruauté. La Fondation 30 millions d’Amis a annoncé qu’elle se porterait partie civile dans cette affaire. Le sort du chien sera désormais fixé en fonction de la décision de justice.

L’association rappelle que « tous sévices graves et actes de cruauté à l’encontre d’un animal domestique est passible de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende ».