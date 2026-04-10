Un octogénaire attache un berger australien de 8 ans à sa voiture et le traîne sur la route, une scène insoutenable

Par |

Nayko, le berger australien traîné derrière la voiture

En Alsace, un octogénaire a été surpris en train de traîner un chien derrière sa voiture. Un geste cruel qui a entraîné une plainte pour maltraitance animale.

Une scène insoutenable !

Fin mars 2026, la commune de Saverne (Bas-Rhin) a été le théâtre d’un acte de maltraitance animale : un conducteur a été aperçu en train de traîner Nayko, un berger australien de 8 ans, derrière sa voiture.

Selon la Fondation 30 Millions d’Amis, l’animal était attaché par une corde à l’attache-remorque du véhicule. Le pauvre toutou a parcouru plusieurs mètres dans cette situation terrifiante.

Capture d'écran Facebook / SPA de Saverne Crédit Photo : Capture d'écran Facebook / SPA de Saverne 

Une passante intervient pour sauver le chien

Témoin de la scène, une riveraine est intervenue pour mettre fin au supplice du canidé. Elle l’a détaché et a immédiatement alerté les forces de l’ordre.

La boule de poils a été conduite dans une clinique vétérinaire pour soigner sa blessure à la truffe, ainsi que de multiples plaies sur le corps.

Capture d'écran Facebook / SPA de Saverne Crédit Photo : Capture d'écran Facebook / SPA de Saverne

La suite après cette vidéo

Ce n’est pas tout ! Nayko avait aussi des tiques et n’aurait reçu aucun vaccin depuis 2021, selon Véronique, responsable de la SPA de Saverne, citée par l’association de protection animale.

Au volant du véhicule se trouvait un octogénaire, qui a expliqué ne pas être le propriétaire du chien. L’animal appartiendrait à un couple et lui aurait été confié depuis plus d’un an et demi. À noter que le berger australien portait un collier électrique.

Une plainte déposée

À la suite de cette découverte, une enquête a été ouverte. De son côté, Nayko se trouve actuellement au refuge, où il reçoit les soins nécessaires pour soulager ses blessures.

« Malgré son état, ce chien est extrêmement gentil. Il nous fait la fête à chaque fois qu’il nous voit », confie Véronique auprès de l’organisation.

Crédit Photo : SPA de Saverne

Une plainte a été déposée au commissariat pour sévices graves et actes de cruauté. La Fondation 30 millions d’Amis a annoncé qu’elle se porterait partie civile dans cette affaire. Le sort du chien sera désormais fixé en fonction de la décision de justice.

L’association rappelle que « tous sévices graves et actes de cruauté à l’encontre d’un animal domestique est passible de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende ».

Maltraitance animale Chiens
Google Follow Suivez nous sur Google

Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

À lire aussi
Une femme parle à un chien
Nous changeons notre voix quand nous parlons à un chien comme avec un bébé, selon une étude
Maîtresse et son chien heureux à la maison
Propriétaires de chiens, vous risquez 45 000 € d'amende si vous n'avez pas ce (nouveau) papier chez vous
Le shih tzu secouru par la SPA
«On entend le chien hurler» : ils enferment leur shih tzu dans une cage et le battent, la vidéo choque
Le chien Gennaro
Un couple jette son chien du 4ème étage... quelques heures après l'avoir adopté
Un chien
La Réunion : ils laissent mourir leur chienne dans d'atroces souffrances et refusent l'aide d'une association qui voulait la sauver