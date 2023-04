Ce couple emmène son chat se faire euthanasier... pour la plus ridicule des raisons

Il y a plusieurs mois, un vétérinaire américain a sauvé in extremis une chatte de l’euthanasie. Aujourd’hui, l’animal coule des jours heureux auprès de ses nouveaux maîtres.

Fin décembre, une scène surréaliste s’est produite dans une clinique vétérinaire de New York : un couple a demandé l’euthanasie de sa chatte âgée de 13 ans. La raison ? La boule de poils, prénommée Lulu, n’utilisait plus sa litière et faisait ses besoins à côté.

Face à cette situation, le vétérinaire n’a pas hésité à secourir la pauvre bête. Pour ce faire, il a proposé aux propriétaires de confier le félin au Dutchess County SPCA, un refuge pour animaux situé à Haviland. Sur place, Lulu a subi une batterie d’examens pour découvrir l’origine de ses problèmes de santé :

«La raison pour laquelle elle n’utilisait pas le bac à litière était qu’elle avait des calculs urinaires - une maladie courante chez les chats, en particulier de sa race (himalayen, ndlr) - et le problème a été résolu avec un simple changement de régime», explique le directeur de l’établissement.

Avant d’ajouter : «Depuis qu'elle est ici, elle n'a pas eu de problèmes avec le bac à litière ».

La chatte a trouvé un nouveau foyer aimant

Après avoir été soignée par l’association, Lulu a reçu un certificat de bonne santé avant d’être proposée à l’adoption. De son côté, la SPCA a relayé l’histoire de la chatte dans les médias.

Par chance, un article paru dans le magazine People a permis au quadrupède de trouver un foyer aimant : «J’ai entendu parler de Lulu grâce à un article publié dans le magazine People. Ses magnifiques yeux bleus ont attiré mon attention. Son histoire m’a brisé le cœur et j’ai décidé de l’adopter», a indiqué la nouvelle propriétaire de l'animal.

Fort heureusement, le matou s’est rapidement adapté à son nouvel environnement : «Lulu est pleine d’entrain. Elle se balade dans toute la maison (…) Elle aime s’asseoir près de la fenêtre. Elle a un petit miaulement très doux, elle va bientôt devenir la reine de la maison».

