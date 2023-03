Elle vole un œuf d'alligator dans un zoo, l'animal est retrouvé 20 ans plus tard

Il y a 20 ans, une bénévole d’un zoo américain a volé un œuf d’alligator. L’animal vivait dans son jardin jusqu’à ce qu’il soit récemment repéré par un garde-chasse.

En 2003, une bénévole du parc animalier de New Braunfels, au Texas, a volé un œuf d’alligator. Le zoo n’avait plus eu de nouvelles de l’animal jusqu’à ce qu’il soit retrouvé il y a quelques jours.

À voir aussi

L’alligator, une femelle baptisée Tewa, vivait dans le jardin de sa propriétaire qui le prenait pour son animal de compagnie puisqu’elle lui avait construit un enclos au fond de sa propriété.

Crédit photo : Texas Parks and Wildlife

C’est un garde-chasse qui a découvert l’animal par hasard. Il s’était rendu au domicile de l’ancienne bénévole pour lui poser des questions au sujet d’un incident de chasse. C’est à ce moment-là qu’il a aperçu le reptile dans le jardin. Rapidement, des experts de la faune du Texas Parks and Wildlife se sont rendus sur place.

L’alligator vivait dans un jardin

L’alligator mesurait près de 2,5 mètres et était beaucoup trop grand pour vivre dans son enclos. De plus, posséder un alligator chez soi est très réglementé au Texas car les propriétaires ont besoin d’un permis approprié. Cependant, il a été admis que l’animal était en bonne santé et que la femme qui l’a recueilli avait pris soin de lui.

« Il y avait une petite mare d’eau dans laquelle l’alligator pouvait se submerger complètement et se déplacer, mais sa taille était trop grande pour celle de son habitat », a déclaré Jen Shugert, l'attachée de presse de Texas Parks and Wildlife.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Texas Parks and Wildlife (@texasparkswildlife)

Le zoo a finalement pris la décision de récupérer l’alligator. Si l’établissement n’avait pas pu l’accueillir, le reptile aurait été euthanasié. L’ancienne bénévole a quant à elle reçu une amende pour possession illégale d’un œuf d’alligator et possession illégale d’un alligator. Ces deux délits peuvent être passibles d’une amende de 500 dollars chacun.

Bien qu’elle ait été punie, l’ancienne propriétaire de Tewa a reçu l’autorisation du zoo de venir voir l’alligator quand elle le souhaite, à condition de garder ses distances.