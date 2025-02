157 dauphins s'échouent sur une plage d'Australie, de nombreux d'entre eux ne pourront pas être sauvés

En l’espace de 48 heures, plus de 150 dauphins se sont échoués sur une plage d’Australie en Tasmanie. On vous en dit plus.

Malheureuse découverte en Australie, et plus précisément en Tasmanie. Sur l’une des plages de la côte, des agents de la protection de l’environnement se sont retrouvés face à une catastrophe : près de 157 dauphins ont été retrouvés échoués. En seulement 48 heures, ces cétacés se sont tous échoués sur la plage de l’île d’Arthur River, située au nord-ouest de la Tasmanie.

Un échouement massif de faux orques

Sur les photos partagées par les autorités de la région, on découvre ainsi plusieurs espèces qui s’apparentent à ce qui pourrait être des dauphins ou des faux orques. Cette espèce de dauphin peut mesurer jusqu'à 6,1 m de long et peser jusqu'à 1361 kg. Ils ressemblent à des orques, c'est pourquoi on les appelle faux orques.



Crédit : Department of Natural Resources and Environment Tasmania

Une vaste opération de secours a donc été mise en place ce 19 février 2025 pour sauver les 90 de ces 157 spécimens encore vivants, selon les membres du département de l’Environnement local. Néanmoins, le sauvetage est complexe : “à cause de l’inaccessibilité du site, des conditions océaniques et de la difficulté à acheminer un équipement spécialisé dans ce lieu reculé”.

Une vaste opération de sauvetage en cours

Selon Brendon Clark, un agent local de protection de la faune sauvage, il semble être difficile de remettre à l’eau l’ensemble de ces cétacés en raison de leur poids conséquent (plus d’une tonne) : “l’euthanasie est une option pour réduire au maximum les souffrances et nous avons des vétérinaires sur place pour aider à la prise de décisions éclairées si cela est jugé nécessaire.”

Crédit : IStock

Depuis 50 ans, aucun cas de ce type n’avait été recensé dans cette région. Néanmoins, les échouements massifs de cétacés sont de plus en plus fréquents et les raisons ne sont pas encore expliquées. En avril 2024, un phénomène similaire s’était produit au Sud-ouest de l’Australie. En juin dernier, on relatait également un échouement massif, survenu aux États-Unis, avec 146 dauphins retrouvés sur une plage de Cape Cod. Une triste nouvelle.