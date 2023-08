Un enfant de 6 ans se fait mordre par l'un des serpents les plus dangereux d'Europe

Thibault, un petit garçon âgé de 6 ans, s’est fait mordre par une vipère ammodyte alors qu’il était en vacances en Croatie. Sauvé in extremis, le garçon a frôlé la mort car cette morsure aurait pu lui être fatale.

Thibault est un petit garçon originaire de Belgique et âgé de 6 ans qui s’est rendu en Croatie avec sa famille pour les vacances. Alors qu’il se trouvait près d’une rivière, il a ramassé une branche sans voir qu’un serpent était enroulé autour du bâton. Le reptile a mordu l’enfant à la main.

“On a entendu notre fils crier. Moi, je ne l’ai pas vu mais ma femme a pu voir le serpent gueule grande ouverte et crochets bien visibles”, a raconté Alexander Spriet, le père de Thibault.

Crédit photo : iStock

L’enfant s’est fait mordre par une vipère ammodyte, l’un des serpents les plus venimeux d’Europe. Cette espèce est très dangereuse car une simple morsure peut causer la mort.

L’enfant a été sauvé in extremis

Au moment de la morsure, les parents de Thibault n’avaient pas de réseau et n’ont pas pu appeler les secours. Ils ont été contraints de marcher 45 minutes pour se rendre au poste de secours du parc naturel où ils se trouvaient.

“En voyant la photo de la morsure, la personne nous a dit de ne pas paniquer, mais j’ai compris que c’était grave”, a indiqué le père de l’enfant.

Heureusement, tout s’est bien terminé pour le garçon. Thibault a été conduit à l’hôpital le plus proche, à une heure de route. Un antidote lui a été administré à temps, alors que le venin du serpent était sur le point d’atteindre son cœur. L’enfant a frôlé la mort et a été sauvé in extremis. Aujourd’hui, Thibault est toujours hospitalisé mais il se sent mieux et peut se lever pour jouer.