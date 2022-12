Cette belle vidéo montre une ourse et ses deux oursons s'amuser dans la neige des Pyrénées

Dans le massif des Pyrénées, une ourse et ses deux oursons ont été filmés en train de profiter des premières neiges. Cette belle vidéo a été prise par des passionnés de montagne.

Les premiers flocons de neige sont tombés dans les Pyrénées, l’occasion pour certains animaux de sortir le bout de leur nez pour s’amuser dans la neige. C’est le cas d’une ourse et de ses deux oursons, qui ont été filmés en train de profiter de la poudreuse blanche qui est tombée dans le massif des Pyrénées.

Ces belles images ont été prises par Laurina Voisin et Nathan Ballandras, des passionnés de la montagne et des ours, qui ont publié leurs vidéos sur leur compte Instagram.

« Partir sur les traces de l’ours nous a toujours animés, et a toujours donné du sens à nos sorties ainsi qu’à l’amour que l’on porte à la montagne et au vivant. Il s’agit très certainement de nos plus belles images », ont-ils confié.

Une ourse et ses oursons profitent de la neige

Sur les images, on peut voir les deux oursons se frotter à un arbre près de la neige. En faisant ce geste, ils laissent leurs odeurs et communiquent avec les autres ours et animaux de la forêt. Ces images incroyables ont pu être capturées grâce à une caméra automatique installée dans la nature.

« C’est un réel accomplissement pour nous : en quelques secondes seulement, nous avons accès à un fragment de trois vies dont l’équilibre demeure encore trop fragile. Cette présence, faisant autant l’objet de clivages qu’un symbole de grandeur et de respect, nous ramène à notre juste place en tant qu'être vivant, et nous rappelle une fois de plus que la montagne ne nous appartient pas », ont affirmé les deux vidéastes.

L’arrivée de la neige est un véritable plaisir pour les ours, qui en profitent avant de ne plus avoir de nourriture pour l’hiver. Dans quelques temps, cette ourse et ses deux petits vont bientôt hiberner dans leur tanière pour passer l’hiver, avant de revenir au printemps.