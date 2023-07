Un laboratoire aurait trouvé LE moyen ultime de se débarrasser des moustiques

Les moustiques sont une plaie pour beaucoup et fort heureusement, il existe aujourd'hui un bon paquet de moyens pour les écarter de notre peau innocente. Toutefois, des chercheurs auraient trouvé le moyen parfait pour les éloigner, en plus d'être parfaitement inoffensif pour nous.

Une solution pour toutes les peaux à moustiques

Ils rôdent la nuit d'un bruit strident, provoquant insomnie et inconfort jusqu'à ce que vous vous endormiez pour profiter de votre peau goutue : après quoi, la démangeaison commence… et personne n'aime ça. Il n'y a pas à dire, le moustique est un insecte que probablement tout le monde déteste (non ?) et on cherche tous un moyen de les éloigner.

Il existe effectivement de nombreuses façons de le faire (que nous vous avions d'ailleurs compilées ici), mais beaucoup usent malheureusement d'insecticide et de composants nocifs, avec de possibles dangers pour l'homme à long terme.

Des chercheurs de la compagnie japonaise KAO viennent ainsi de mettre un nouveau moyen pour s'en débarrasser : un spray tensioactif. On vous explique.

Une vraie solution pour se débarrasser des moustiques… et des maladies

La première chose à savoir, c'est que les moustiques sont résistants à l'eau et ne peuvent pas vraiment être mouillés, ce qui leur permet d'échapper à bien des situations. Leur corps et leurs ailes sont recouverts d'une sorte de cire hydrophobe, ce qui a donné l'idée au laboratoire de créer un composant entre le gras et l'eau (qui est donc tensioactif) capable de mouiller les moustiques.

Jugés sans danger pour l'homme, ces tensioactifs s'avèrent redoutables pour les moustiques : une fois mouillés, ils se mettent tout simplement à tomber, incapables de voler librement. De plus, la substance vient recouvrir leurs spiracles, ces petites ouvertures corporelles qui leur permettent d'absorber l'oxygène : ils meurent ainsi étouffés.



Crédit image : iStock

Ce spray tensioactif, qu'il suffirait d'appliquer sur notre peau, pourrait régler bien des problèmes. On parlait plus haut du confort de tout-un-chacun, certes, mais il pourrait aussi s'agir d'un moyen d'empêcher les nombreuses maladies véhiculées par les moustiques d'être transmises (il s'agit d'un animal particulièrement mortel pour l'homme, plus que le requin !) : de plus, ils seraient donc sans danger pour l'homme, au contraire des insecticides. Bref, une belle invention.