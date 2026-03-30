En Australie, le ciel est devenu rouge sang, les images bien réelles sont spectaculaires et inquiétantes

Le cyclone tropical Narelle a traversé l’Australie et en plus d’être accompagné de vents violents, il a engendré un phénomène surréaliste : le ciel s’est paré d’une couleur rouge sang.

Un cyclone tropical est arrivé en Australie ces derniers jours. Baptisé Narelle, il a touché les côtes australiennes, au nord-est du pays. De catéogie 4, il était accompagné de vents violents et de rafales de plus de 250 km/h. Les cyclones et les ouragans peuvent être très impressionnants, comme le montre cette vidéo d'oiseaux qui tombent du ciel pendant l'ouragan Melissa, aux Caraïbes.

Ce samedi 28 mars, le cyclone a traversé le pays et a perdu un peu de son intensité. Il s’est dirigé vers l’Ouest puis vers l’océan Indien. Cette traversée a donné lieu à un phénomène spectaculaire dans le pays : le ciel est devenu rouge vif. Ce phénomène étrange s'est déjà produit en Chine, lorsqu'un impressionnant ciel rouge sang avait affolé les habitants.

Skies turned blood red across Western Australia as Tropical Cyclone Narelle approached, creating this "incredibly eerie" sight for residents at an RV park in Denham. Narelle was later downgraded to a subtropical storm on Saturday. pic.twitter.com/VjTCoghUqR — CBS News (@CBSNews) March 28, 2026

Un ciel rouge sang

Des images spectaculaires ont inondé les réseaux sociaux. Des photos et des vidéos ont été partagées par les locaux, qui se sont crus sur la planète Mars. “Apocalyptique”, “incroyable inquiétant”, “comme si on était sur Mars”, “c’est irréel” : voici des mots partagés par des personnes sur place, selon Actu.

La suite après cette vidéo Apocalyptic orange skies engulf Shark Bay, Western Australia as Tropical Cyclone Narelle closes in turning day into a haunting orange haze pic.twitter.com/LkOjh8YSGi — Surajit (@surajit_ghosh2) March 28, 2026 “L’ambiance est incroyablement inquiétante dehors et tout est recouvert de poussière. Il n’y a pas beaucoup de vent”, a indiqué le Shark Bay Caravan Park, le bureau de météorologie locale, sur sa page Facebook.

Des nuages de poussière

Mais comment explique-t-on une telle couleur ? Selon Le Figaro, les fortes rafales de vent ont soulevé d’énormes nuages de poussière qui ont masqué la lumière du soleil. Ainsi, la puissance de ses rayons était atténuée et le ciel est devenu rouge, comme lorsque le soleil se couche.

Si ce phénomène a émerveillé les habitants, le cyclone a malheureusement fait des dégâts. Pour le moment, aucune victime n’a été déclarée, mais plusieurs gros sites de gaz ont été endommagés à cause des vents violents.