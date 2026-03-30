En Australie, le ciel est devenu rouge sang, les images bien réelles sont spectaculaires et inquiétantes

Par |

Le paysage rouge

Le cyclone tropical Narelle a traversé l’Australie et en plus d’être accompagné de vents violents, il a engendré un phénomène surréaliste : le ciel s’est paré d’une couleur rouge sang.

Un cyclone tropical est arrivé en Australie ces derniers jours. Baptisé Narelle, il a touché les côtes australiennes, au nord-est du pays. De catéogie 4, il était accompagné de vents violents et de rafales de plus de 250 km/h. Les cyclones et les ouragans peuvent être très impressionnants, comme le montre cette vidéo d'oiseaux qui tombent du ciel pendant l'ouragan Melissa, aux Caraïbes.

Ce samedi 28 mars, le cyclone a traversé le pays et a perdu un peu de son intensité. Il s’est dirigé vers l’Ouest puis vers l’océan Indien. Cette traversée a donné lieu à un phénomène spectaculaire dans le pays : le ciel est devenu rouge vif. Ce phénomène étrange s'est déjà produit en Chine, lorsqu'un impressionnant ciel rouge sang avait affolé les habitants.

Un ciel rouge sang

Des images spectaculaires ont inondé les réseaux sociaux. Des photos et des vidéos ont été partagées par les locaux, qui se sont crus sur la planète Mars. “Apocalyptique”, “incroyable inquiétant”, “comme si on était sur Mars”, “c’est irréel” : voici des mots partagés par des personnes sur place, selon Actu.

“L’ambiance est incroyablement inquiétante dehors et tout est recouvert de poussière. Il n’y a pas beaucoup de vent”, a indiqué le Shark Bay Caravan Park, le bureau de météorologie locale, sur sa page Facebook.

Des nuages de poussière

Mais comment explique-t-on une telle couleur ? Selon Le Figaro, les fortes rafales de vent ont soulevé d’énormes nuages de poussière qui ont masqué la lumière du soleil. Ainsi, la puissance de ses rayons était atténuée et le ciel est devenu rouge, comme lorsque le soleil se couche.

Si ce phénomène a émerveillé les habitants, le cyclone a malheureusement fait des dégâts. Pour le moment, aucune victime n’a été déclarée, mais plusieurs gros sites de gaz ont été endommagés à cause des vents violents.

Suivez nous sur Google News
Australie

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News). Passionnée par la transmission d'informations fiables, je mets mon analyse au service d'un traitement de l'info à la fois engagé et sourcé.

À lire aussi
Un koala sauvage sur une route
Un koala meurt après avoir été attaché à une voiture et traîné dans la rue, le coupable identifié
Brad Smith / Grand requin blanc
Un surfeur coupé en deux par 2 requins géants lors d'une attaque coordonnée terrifiante
Un enfant écrit sur un ordinateur
Après les réseaux sociaux, l’Australie veut interdire l’utilisation des chatbots IA aux moins de 16 ans
Capture d'écran montrant le grand requin blanc
VIDÉO : un requin de 5 mètres fonce sur deux plongeurs qui ne l'ont pas vu, alors qu'un hélicoptère tente de les prévenir
Capture d'écran montrant le retraité blessé
Un kangourou essaie de noyer son chien, il s’interpose mais le marsupial... le met KO