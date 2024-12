Un nouveau frelon géant et agressif a été découvert en Europe

Un nouveau frelon originaire d’Asie a été récemment découvert en Espagne. Une présence qui inquiète les scientifiques.

Les insectes ont un rôle important dans le maintien de la biodiversité. C’est le cas des pollinisateurs comme les abeilles et les papillons, mais aussi des mouches, qui sont des sources de nourriture pour les poissons et des moustiques qui transportent le pollen et participent à la fécondation des plantes.

Si tous les insectes ont un rôle dans l’écosystème, certains peuvent être dangereux pour nous et les autres êtres vivants. C’est le cas de ces insectes dangereux qui envahissent nos jardins en automne, mais aussi des espèces invasives comme le frelon asiatique, qui a gagné du terrain en Europe ces dernières années. Récemment, un autre insecte nuisible et tout aussi dévastateur que le frelon, originaire du Japon, est arrivé en France.

Si les particuliers rivalisent d'astuces pour capturer ces insectes indésirables, récemment, un nouveau frelon agressif a récemment été découvert dans un pays proche de la France. On vous dit tout sur cet insecte pas comme les autres.

Crédit photo : @T_Nenninger / X

Un frelon dangereux et agressif

Une nouvelle espèce de frelon asiatique, nommée Vespa soror, a été identifiée dans le nord de l’Espagne, selon une étude publiée dans Ecology et Evolution. Une “découverte inquiétante” pour les scientifiques.

“Nos résultats soulèvent des inquiétudes quant à la menace potentielle de ce frelon pour la dynamique des écosystèmes. L’arrivée de cette espèce est probablement liée au transport clandestin depuis l’un des pays où elle est originaire”, ont précisé les auteurs de l’étude.

Ce nouveau frelon est différent du frelon asiatique que nous connaissons mais tout aussi dangereux. Contrairement aux autres, ce nouvel insecte a une coloration noire au niveau du thorax et à l’arrière du gastre, près de l’abdomen. Le Vespa soror mesure entre 26 et 39 millimètres, voire jusqu’à 46 millimètres pour les reines. Ces insectes vivent dans des nids volumineux et souterrains, enterrés parfois jusqu’à 30 mètres de profondeur, qui sont difficiles à détruire.

Crédit photo : @RSocPublishing / X

Ce prédateur agressif peut se déplacer en groupe et a un impact négatif sur l’apiculture et l’environnement. Il attaque les guêpes et les abeilles, indispensables au maintien de la biodiversité, mais aussi les libellules, les mantes et les sauterelles. En plus de cela, son venin serait “très probablement puissant” selon les chercheurs.

“Le risque d’attaque sur l’homme, lors de la rencontre avec un nid, devrait se situer entre le frelon d’Europe et le frelon asiatique à pattes jaunes”, révèle l’Inventaire national du patrimoine naturel.

Si la présence de cet insecte en Europe est inquiétante, les chercheurs sont toutefois heureux d’avoir découvert ce frelon récemment. Ainsi, ils espèrent éliminer les quelques nids existants sur notre territoire le plus tôt possible pour limiter au maximum l’invasion.