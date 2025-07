Ces compagnies aériennes sont les pires en Europe en 2025, selon Flightright

Ce mercredi 16 juillet, l’entreprise Flightright, spécialiste en droit des passagers, a publié son classement des pires compagnies aériennes en Europe en 2025.

Voilà un classement qui pourrait peser en cette période de vacances, au moment de choisir votre vol en avion pour partir en voyage. Spécialisée dans l’indemnisation des passagers victimes de perturbation, l’entreprise Flightright a dressé un classement concernant les pires compagnies aériennes en Europe en 2025.

Pour réaliser ce classement, Flightright a évalué les 30 plus grandes compagnies aériennes européennes selon trois critères : la ponctualité des vols, le versement des indemnités et la satisfaction client.

Crédit photo : iStock

Le premier constat est implacable : la qualité d’une compagnie aérienne ne dépend pas automatiquement du prix du billet.

“On ne peut plus dire aujourd’hui que les compagnies low-cost obtiennent systématiquement de moins bons résultats que les compagnies premium. Finnair, une compagnie historique et reconnue, se retrouve en queue de peloton – juste à côté des low-cost Ryanair et Vueling.”