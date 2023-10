Des spécialistes alertent sur ces insectes dangereux qui envahissent les jardins en automne

La saison de l’automne coïncide avec l’arrivée d’insectes nuisibles dans les jardins, et cette espèce reconnaissable entre mille est particulièrement coriace.

Cela n’aura échappé à personne : les beaux jours sont derrière nous. Et cette période estivale est particulièrement prolifique pour cette espèce invasive qui en profite pour construire son nid dans les toitures des maisons ou dans les jardins.

Ce phénomène, qui touche plusieurs régions de France, augmente d’année en année. Vous l’aurez deviné, il s’agit du frelon asiatique (Vespa velutina). Originaire d’Asie, cet insecte est apparu pour la première fois dans nos contrées en 2004.

Crédit Photo : iStock

Aujourd’hui, ces insectes volants représentent une menace pour la biodiversité. Comme le précise l’Internaute, ces spécimens sont de retour cet automne et semblent plus actifs que jamais. Une situation qui inquiète les experts.

En effet, ces derniers multiplient les interventions aux quatre coins de la France : «On est pleine période où on les voit bien. Ça nous arrive de faire une dizaine d’interventions par semaine», explique le gérant de Delta Guêpes 23 basé dans la Creuse auprès de France Bleu.

«Les perspectives ne sont pas très bonnes»

Selon ses dires, «les étés de plus en plus chauds vont favoriser» la durée de vie des hyménoptères. «On va trouver des nids jusqu’au début du mois de décembre. Dans le Sud-Ouest, ils en trouvent encore en janvier. Le problème, c’est que si on ne détruit pas un nid, il va en créer des dizaines l’année prochaine», alerte le spécialiste.

Et ce dernier est formel : «Les perspectives ne sont pas très bonnes. Ça va continuer d'augmenter si on ne fait rien de plus». Comme le rapportent plusieurs médias, les experts font face à une prolifération excessive.

Crédit Photo : iStock

Vous l’ignorez peut-être, mais les nids peuvent contenir des milliers de frelons. Et lorsque ces créatures peuvent attaquer les humains si elles se sentent menacées. C’est pourquoi il ne faut surtout pas détruire un nid soi-même.

En effet, il est conseillé de se tourner vers des professionnels formés et équipés.