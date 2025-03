10 chiots tout juste nés abandonnés lâchement dans un sac au bord de la route

Pascal Ruffy, photographe animalier, est venu en aide à des dizaines de chiots, abandonnés dans un sac jeté sur le bord de la route. Il s’est occupé d’eux nuit et jour avant de leur trouver une famille.

Pascal Ruffy est un photographe animalier originaire de Fismes, dans la Marne. Engagé pour la cause animale, il a récemment participé à plusieurs sauvetages. Le premier a eu lieu le 31 octobre 2024, lorsqu'il a repéré une dizaine de chiots au bord de la route. Les animaux, qui venaient de naître, avaient été abandonnés dans un sac.

“On a retrouvé une dizaine de chiots qui venaient de naître, jetés dans un sac au bord de la route entre Chéry-Chartreuve et Mont-Notre-Dame. Ils avaient encore leur cordon ombilical. Huit mâles et deux femelles. Neuf ont survécu, une petite chienne est décédée le jour même”, a expliqué Pascal Ruffy à France 3.

Crédit photo : Pascal Ruffy Nature / Facebook

Malheureusement, ce n'est pas la première fois que des chiots sont abandonnés sur le bord de la route. Cet événement s'est déjà produit en mars 2023, lorsque des automobilistes ont trouvé une valise au bord de l'autoroute, qui contenait quatre petits chiots.

Avec l’aide d’une amie, Pascal Ruffy s’est occupé des chiots jour et nuit, en leur donnant le biberon toutes les trois heures. Pour avoir assez de lait maternisé pour s’occuper des chiots, le photographe a lancé un appel sur sa page Facebook, ce qui lui a également permis de récolter des croquettes. Quelques mois plus tard, les chiots ont été adoptés par des familles.

Des chiots, un renard et une chevrette sauvés

Mais ce n’est pas tout. En l’espace de cinq mois, de novembre 2024 à mars 2025, Pascal Ruffy a sauvé deux portées de chiots, un renard et une chevrette. En effet, le 30 janvier 2025, le photographe a porté secours à six chiots abandonnés et âgés de deux mois et demi. Quelques jours auparavant, il avait également rencontré un renard souffrant, atteint de la gale.

Pour sauver le renard, Pascal Ruffy a de nouveau lancé un appel sur sa page Facebook afin de trouver un médicament contre la gale, généralement administré aux chiens. Trois jours plus tard, il a reçu le traitement qu’il a mélangé à des boulettes de viande, déposées près du terrier du renard.

Enfin, Pascal Ruffy est venu en aide à une chevrette, la femelle du chevreuil. Début mars, l’animal a été percuté par une voiture. Heureusement, l'animal n’était pas blessé et Pascal Ruffy a pris soin de le transporter dans un endroit sécurisé pour qu’il puisse se reposer une nuit. Le lendemain, la chevrette a été relâchée, saine et sauve.

De belles histoires qui prouvent qu'en plus de prendre les animaux en photo, Pascal Ruffy n'hésite pas à leur venir en aide.