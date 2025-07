Un garde-côte héroïque sauve 165 enfants pris au piège d'une terrible inondation au Texas

Alors qu’il participait à sa première mission en tant que garde-côte, Scott Ruskan a fait preuve de courage lors des impressionnantes inondations au Texas. En restant sur place pendant sa mission, il a sauvé 165 enfants.

Le Texas a récemment été frappé par de violentes inondations. Un camp pour filles, baptisé Camp Mystic, a été ravagé par les conditions météorologiques extrêmes. Situé le long de la rivière Guadalupe, qui était en crue, l’établissement a été inondé alors que 750 enfants se trouvaient à l’intérieur.

Crédit photo : USCG Heartland

Face à cette situation, Scott Ruskan, un garde-côte de 26 ans, a été appelé en renfort en urgence dans la nuit du 4 juillet. Sa mission : évacuer plusieurs centaines d’enfants piégés dans le camp d’été chrétien. Pour cela, Scott a pris un hélicoptère aux alentours de 7 heures du matin. Le trajet a duré près de 6 heures à cause de la tempête.

Sur place, afin de gagner de la place dans l’hélicopète, Scott a pris une décision courageuse : descendre de l’appareil pour aller directement au sol. Selon Le Figaro, l’homme était chargé de coordonner les évacuations des enfants en récupérant les victimes éparpillées sur place et de les réconforter. À lui seul, Scott a réussi à sauver 165 enfants.

“Je me suis dit que je pourrais être bien plus utile sur place. Les enfants étaient en pyjama, parfois avec une seule chaussure. Trempées, frigorifiés, épuisés. Et ils cherchaient leurs amis. Tous vous regardent, terrifiés, en attendant une forme de réconfonrt, quelqu’un pour les sauver”, a-t-il déclaré au New York Times.