« On va te sortir de là, d'accord ? » : un policier libère un chiot enfermé seul dans une cage en plein soleil

Durant une patrouille de routine, un policier a découvert un chiot abandonné dans une cage sur le bord d’une route en plein soleil. Son comportement a été salué.

Lors d’une patrouille, un policier trouve un chiot enfermé dans une cage

La patrouille de ce policier du comté de Medina, en Ohio, ne s'est pas du tout passée comme d'habitude. Le dimanche 23 août, aux alentours de 8 heures du matin, John Kronander effectuait une vérification de routine sur l’autoroute I-71, indique le média News 5.

C’est alors que le policier a aperçu un chiot seul, enfermé dans une cage métallique au bord de la route. Le policier s’est approché de l’animal pour évaluer son état de santé alors qu’il se trouvait en plein soleil, sans eau ni nourriture.

Comme le montrent les images de la caméra-piéton diffusées ensuite sur Facebook, John Kronander est parvenu à libérer le chien. « On va te sortir de là, d’accord ? Quelqu’un t’a abandonné ? Tout va bien », peut-on l’entendre dire au chien.

Le policier remercié pour sa « compassion » envers le chiot

John Kronander est resté quelques minutes avec le bébé pitbull en jouant avec lui avec une bouteille en plastique. Le canidé était sans doute ravi d’avoir de la compagnie puisqu’on peut le voir tapoter la bouteille et agiter la queue.

Puis, le policier a porté le chien afin de l’emmener dans sa voiture. « Voilà. Installe-toi bien là. Parfait ! », lui lance-t-il. La police de la route de l'Ohio (OSHP) a indiqué que le chiot « a été amené en toute sécurité au poste de Medina » avant d’être emmené vers une organisation locale de protection des animaux.

Crédit photo : Ohio State Highway Patrol

Sur Facebook, les forces de police ont remercié John Kronander pour sa « réaction rapide » et sa « compassion » envers l’animal. L’association a quant à elle lancé un appel à toute personne ayant des informations sur le chiot afin de tenir pour responsable la ou les personnes qui l’ont abandonné. Pour l’instant, le chiot ne peut être proposé à l’adoption.