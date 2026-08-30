Ce chaton de 5 mois bat un record du monde avec son nombre absurde d'orteils

Aux États-Unis, un adorable chaton de race Maine Coon a battu le record du monde en venant au monde avec pas moins de 29 orteils.

Erebus n’est pas chaton comme les autres.

Âgé de cinq mois, ce jeune chat de race Maine Coon est né avec une particularité rarissime : il possède 29 orteils, huit sur une patte et sept sur chacune des trois autres.

Cette anomalie lui a permis de décrocher, en mai dernier, le record du monde du nombre de doigts chez un chat, détrônant ainsi le précédent détenteur du titre, un félin canadien nommé Jake, qui détenait le record avec 28 doigts depuis 2002, a indiqué le Guiness World Records.

Crédit Photo : Erebus Anomaly Life With 29 Toes / Facebook

Ce chaton est né avec 29 doigts

Erebus a pointé le bout de son museau à Kaukauna, dans le Wisconsin, aux États-Unis. Il fait le bonheur de ses propriétaires, Kendra Vandenbloomer et Hunter Nett, rapporte le HuffPost.

Selon la chaîne américaine ABC News, le père du chaton possède lui aussi un nombre de doigts inhabituellement élevé : six à chaque patte, soit 24 au total. À titre de comparaison, les chats ont généralement 18 orteils.

Crédit Photo : Erebus Anomaly Life With 29 Toes / Facebook

Erebus est atteint de polydactylie, une malformation génétique congénitale qui se traduit par un nombre d’orteils ou de doigts supérieur à la normale.

Cette anomalie est relativement fréquente chez les Maine Coons, selon un article publié en 2016 dans le Journal of Feline Medicine and Surgery.

Crédit Photo : Erebus Anomaly Life With 29 Toes / Facebook

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Il a failli mourir

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la boule de poils a bien failli ne jamais décrocher ce record.

Quelques mois après sa naissance, Erebus a contracté une pneumonie et a dû être placé sous oxygène après une fausse route.

Crédit Photo : Erebus Anomaly Life With 29 Toes / Facebook

Ses maîtres ont raconté cette période difficile de leur chat sur sa page Facebook, Erebus Anomaly Life With 29 Toes.

« Une fois rentrés à la maison, nous l’avons gardé à l’écart dans son petit coin, nous l’avons surveillé de près et avons croisé les doigts », a indiqué Kendra.

Avant d’ajouter :

« Certains jours, je pensais vraiment qu’il ne s’en sortirait pas ».

Crédit Photo : Erebus Anomaly Life With 29 Toes / Facebook

Par chance, le chaton s’est en sorti. Une fois son traitement terminé, il a passé de nouvelles radiographies. Si les images ont révélé que ses poumons s’étaient améliorés, elles ont également mis en évidence sa polydactylie.

« Ces clichés étaient la dernière chose dont j’avais besoin pour finaliser et envoyer sa candidature au Guiness World Records. C’est fou de penser que l’un des moments les plus effrayants de sa vie a mené directement au début de son parcours vers le record du monde », peut-on lire dans la publication.

Crédit Photo : Erebus Anomaly Life With 29 Toes / Facebook