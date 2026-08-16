Un poulpe s'agrippe au visage d'un pêcheur et manque de l'étouffer

Un pêcheur philippin a eu une grosse frayeur lorsqu’un poulpe s’est accroché à son visage, manquant de l’étouffer.

Une scène digne d’un film d’horreur.

Jesser Cervantes est un pêcheur originaire des Philippines. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’une de ses dernières prises a bien failli le mettre KO. Le coupable ? Un poulpe particulièrement coriace.

Un pêcheur attrape un poulpe qui tente de… l’étouffer

Cette mésaventure s’est déroulée en pleine mer le 10 juillet dernier, au large de l’île de Puerto Princesa, dans la province de Palawan, rapporte le site LADbible.

Ce jour-là, Jesser Cervantes venait de remonter un poulpe. Le hic ? Le céphalopode a enroulé ses tentacules autour de son visage. La scène a été immortalisée en vidéo avant d’être diffusée sur les réseaux sociaux.

Sur les images, on voit le pêcheur local assis à bord d’une petite embarcation en bois. Il tente désespérément de lui faire lâcher prise, sans succès.

L’animal marin continue de s’enrouler autour de sa tête, utilisant ses ventouses pour s’accrocher fermement à sa peau.

Et ce n’est pas fini. Le mollusque se fixe même sur la bouche de Jesser Cervantes, qui tente tant bien que mal de l’arracher avec ses mains. Mais le poulpe refuse de se détacher.

Crédit Photo : ViralPress/Kuys_jess

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« Il a failli m’arracher le visage »

Face à cette situation, le Philippin finit par saisir un morceau de tige de bambou et se met à frapper la créature marine à plusieurs reprises pour tenter de la décoller de son visage.

Après une trentaine de secondes de lutte acharnée, il réussit finalement à se débarrasser de l’animal avant de le remettre à l’eau.

Crédit Photo : ViralPress/Kuys_jess

Une chose est sûre : le pêcheur a bien failli finir étouffé. Selon lui, ce genre de situation est loin d’être rare. Il assure que ces animaux réagissent souvent de la même manière. Il a notamment vécu une mésaventure similaire en 2023, mais pas de manière aussi intense que celle du mois dernier.