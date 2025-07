À bord de son bateau, il tente de tuer sa femme en la jetant à la mer, mais elle survit en s'accrochant à l'embarcation

En Floride, un homme a tenté de tuer sa femme à plusieurs reprises en la battant et en la jetant à l’eau. Par chance, celle-ci a réussi à survivre.

Un drame est survenu en Floride il y a quelques jours. Douglas Naeher, un homme âgé de 60 ans, est parti pêcher avec sa femme sur un bateau, au large de Bean Point. Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu pour ce couple marié depuis trois ans.

Douglas était très tendu dès le départ et une violence altercation a éclaté lorsqu’une ligne de pêche s’est cassée. L’homme a explosé de colère et, craignant une dispute, sa femme s’est jetée à l’eau en se tenant à une corde attachée au bateau.

Crédit photo : iStock

C’est à ce moment-là que Douglas a commis l’irréparable puisqu’il a détaché la corde et est parti, laissant ainsi sa femme seule à la mer. Mais voyant qu’un autre bateau approchait, il est revenu la chercher. Douglas a fait remonter sa femme sur le bateau, puis l’a violemment frappée à la tête, avant de la piétiner et de la traîner par les cheveux. Il a ensuite tenté de la noyer. Selon des propos rapportés par le New York Post, il aurait clairement lancé : "Je vais te tuer !" à son épouse.

Elle survit à l’attaque

Grièvement blessée, la femme aurait simulé sa propre mort pour ne plus recevoir de coups. À ce moment-là, Douglas l’aurait jetée à l’eau. Par chance, la victime a réussi à s’agripper à une échelle située à l'arrière du bateau, selon La Dépêche. Elle est restée accrochée jusqu’à ce que l’embarcation arrive sur une plage. Là, elle a sauté et a couru jusqu’au poste de police le plus proche.

Crédit photo : iStock

La femme a été transférée à l’hôpital et souffre d’une commotion, mais aussi de contusions et a un œil tuméfié. L’homme a quant à lui été arrêté et inculpé pour tentative de meurtre. Il est détenu sans possibilité de libération sous caution jusqu’à son procès.

Cet homme n'est pas le premier à avoir voulu jeter sa femme par-dessus bord. Ce fut également le cas de cet autre individu qui a jeté sa femme à l'eau dans l'espoir d'hériter de 1,5 million d'euros... en vain.