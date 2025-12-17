Un touriste joue avec un bébé poulpe sur une plage et se rend compte trop tard de son erreur

En voyage aux Philippines, un touriste britannique a eu la mauvaise idée de ramasser un bébé poulpe à l’air inoffensif.

Il ne faut pas se fier aux apparences. Andy McConnell, un touriste originaire d’Angleterre, vient de l’apprendre à ses dépens.

Début décembre, ce journaliste a vécu une terrible mésaventure. Encore sous le choc, il s’est emparé de son compte Instagram pour raconter ce qui lui est arrivé.

Crédit Photo : Andy McConnell / Instagram

Il manipule un bébé poulpe

Dans son message, le Britannique confie qu’il explore le monde en solitaire. Son road trip l’a conduit aux Philippines, où les ennuis ont commencé.

Alors qu’il se promenait sur une plage, le voyageur a aperçu un groupe d’enfants « très enthousiastes ».

« Ils m'ont expliqué avoir attrapé un bébé pieuvre qu'ils se passaient de main en main avant de le relâcher dans une flaque », écrit le globe-trotteur.

À la suite de cette découverte, Andy s’est filmé en train de jouer avec l’animal marin. Il a ensuite rendu le petit poulpe bleu à l’un des bambins, qui l’a placé dans une coquille d’oursin.

Fier de sa trouvaille, le principal concerné a partagé la vidéo sur ses réseaux sociaux. À sa plus grande surprise, la publication est devenue virale, récoltant plus de 80 000 likes et plus d’un million de vues.

Crédit Photo : iStock

L’une des créatures les plus venimeuses au monde

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le vacancier est tombé des nues en examinant les commentaires. Il s’est alors rendu compte qu’il avait frôlé la mort. Et pour cause : le « bébé poulpe » qu’il a tenu dans sa main est l’une des espèces animales les plus mortelles du monde : la pieuvre à anneaux bleus.

Un internaute a écrit :

« Si je ne me trompe pas, c’est l’une des créatures les plus venimeuses qui vit dans l’eau ».

Une autre personne a commenté :

« Il a failli mourir ce jour-là et il ne le sait même pas ».

Un utilisateur a ajouté que l’auteur du post pouvait s’estimer heureux d’être encore en vie.

Crédit Photo : Andy McConnell / Instagram

Un animal redoutable

La pieuvre à anneaux bleus (Hapalochlaena maculosa) évolue dans l’océan Pacifique, plus précisément dans les rochers des récifs coralliens où elle chasse sa nourriture.

Ce spécimen, qui mesure entre dix et quinze centimètres, possède un puissant venin, capable de tuer un être humain en quelques minutes. Celui-ci provoque une détresse respiratoire suivi d’un arrêt respiratoire. Malheureusement, il n’existe pas de remède.

Crédit Photo : iStock

Comme le précisent les spécialistes, cet animal redoutable attaque lorsqu’il se sent menacé. Avant de mordre, ce céphalopode envoie « des signaux d’avertissement en activant ses anneaux bleus », renseigne le magazine Geo.

De son côté, Andy McConnell va désormais réfléchir à deux fois avant de manipuler la faune sauvage.