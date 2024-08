La redoutable physalie, au venin mortel et aux tentacules de 20 mètres de long, envahit les plages de Méditerranée

Faites attention si vous vous baignez dans la mer Méditerranée cet été : au Portugal, une physalie a été repérée. Avec ses tentacules de 20 mètres de long et son venin mortel pour les poissons, elle représente un danger pour l’être humain.

Quand on se baigne dans la mer Méditerranée, nous devons prêter attention aux animaux marins qui nous entourent, et notamment aux méduses. Ces créatures peuvent nous piquer et entraîner des brûlures douloureuses. Une nouvelle espèce a récemment été détectée dans la mer Méditerranée.

Il s’agit de la physalie, aussi connue sous le nom de “galère portugaise” ou “vessie de mer”. Bien qu’elle ressemble à une méduse, cette créature n’en est pas une. Les physalies vivent généralement dans les eaux tropicales, comme dans les océans Indien et Pacifique, mais à cause du réchauffement climatique et de la hausse de la température de l’eau, elles s’aventurent maintenant dans la mer Méditerranée.

Crédit photo : iStock

Des tentacules très urticants

En France, cette espèce est présente en Martinique, à Mayotte et à Saint-Barthélémy. Elle peut être dangereuse pour l’homme car elle possède des tentacules urticants qui peuvent atteindre 20 mètres de long. Elle diffuse également un venin mortel pour les poissons. Même quand elle est morte, les tentacules de la physalie restent urticants. Pour cette raison, il est recommandé de ne pas s’approcher si vous voyez cet animal marin échoué sur la plage.

“Le contact avec une physalie provoque une douleur intense immédiate, des zébrures de la peau et des démangeaisons. Des vésicules peuvent se former et les lésions laissent parfois des cicatrices pigmentées (traces brunes). Après un délai de quinze minutes à une heure, des signes généraux de gravité variable peuvent se manifester : nausées, vomissements, accélération du pouls, douleurs dans la poitrine et l’abdomen, difficultés respiratoires, douleurs musculaires et articulaires, malaise, vertiges, fièvre…” a indiqué le Centre antipoisons belge.

Crédit photo : iStock

Récemment, la physalie a été repérée en Catalogne et plusieurs plages ont été fermées pour protéger la population. Si vous entrez en contact avec une physalie, évitez d’appliquer de la chaleur sur la plaie. Retirez les filaments visibles avec une pince ou un gant, grattez avec une carte de crédit et appliquez du sable sec et non humide sur la zone. Enfin, rincez le tout à l’eau de mer sans frotter et achetez une crème pour vous soulager en pharmacie.