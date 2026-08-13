Un pêcheur s'égare et survit 15 jours sans manger dans une grotte à 100 mètres de profondeur

Au Mexique, un homme parti pêcher s’est perdu et est resté 15 jours sans manger, bloqué dans une grotte à 100 mètres de profondeur.

Une disparition inquiétante a été signalée le 22 juillet dernier au Mexique. Erasto Crisanto, un homme âgé de 31 ans, était parti pêcher avec son père quand il s’est égaré. L’homme s’est aventuré dans un cénote, un gouffre naturel rempli d’eau douce, dans le Veracruz.

Des recherches ont été menées pour tenter de le retrouver, mais les premiers jours n’ont rien donné.

Il survit 15 jours sans manger

Le 29 juillet, le harpon d’Erasto a été retrouvé à 65 mètres de profondeur, dans le cénote. Cependant, les conditions météorologiques étaient défavorables et le site était trop difficile d’accès pour pouvoir mener d’autres recherches.



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C’est finalement une semaine après avoir découvert le harpon que les autorités ont retrouvé Erasto, vivant. L’homme a survécu 15 jours sans manger, bloqué dans une grotte à plus de 100 mètres de profondeur. Son histoire ressemble à celle de cet autre pêcheur perdu en mer, qui a survécu pendant 8 jours en se nourrissant de poissons crus.

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“Un profond soulagement”

Erasto a été secouru par la protection civile.

“L’espoir ne s’éteint jamais ! C’est avec bonheur et un profond soulagement que nous annonçons le retour de M. Erasto. La douleur de ces jours difficiles laisse désormais place à des larmes de bonheur”, ont annoncé les autorités sur Facebook.

Le pêcheur a été évacué en ambulance et devra reprendre des forces, après avoir passé 15 jours sans manger. Un miracle.