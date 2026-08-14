Aux États-Unis, un chaton errant a vécu une aventure décoiffante : il a parcouru plus de 1 000 kilomètres coincé sous la voiture d’une étudiante.

Un passager à croquer !

Récemment, un chaton errant est sain et sauf après avoir été retrouvé blotti sous la voiture d’une étudiante américaine, qui ignorait totalement sa présence, rapporte le magazine People.

Un chaton parcout 1300 km coincé sous la voiture d'un étudiante

Ce jour-là, Jadyn Sawyer, étudiante en troisième année à l’Université de Géorgie, venait de rentrer sur le campus d’Athens après un séjour dans le New Jersey.

Sur place, la jeune femme a remarqué quelque chose d’inhabituel : une patte de chat dépassait sous sa voiture garée. Cette découverte l’a laissée sans voix.

Crédit Photo : Atlanta News First

Interrogée par la presse locale, elle explique que le jeune félin a survécu à plus de 11 heures de route et parcouru près de 1 300 kilomètres, caché sous le véhicule.

La conductrice pense que le chaton s’est glissé à cet endroit dans le New Jersey et y resté pendant tout le voyage.

Après cette découverte inattendue, Jadyn Sawyer a appelé la police du campus. Les agents ont alors fait appel à Kelly Bettinger de l’association Cat Zip Alliance (CZA). L’organisme leur a prêté main forte, car la boule de poils était difficile à atteindre.

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Une opération délicate pour libérer le chat

D’abord, les policiers ont retiré plusieurs boulons, mais ils n’arrivaient toujours pas à libérer l’animal.

« Il était tellement coincé sous le châssis. Je ne sais toujours pas comment il a réussi à se retrouver là », a déclaré Kelly Bettinger à Atlanta News First.

Face à cette situation, elle a contacté Tires Plus, un garage automobile de la région. Les employés ont dû démonter une partie de la voiture pour parvenir à atteindre le chat. Une intervention qui n’a pas été facturée à l’association.

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Dans une publication Facebook, elle a confirmé que le chaton avait voyagé de Mount Laurel, dans le New Jersey, jusqu’au parking du campus.

Chris Hinely, de Tires Plus, raconte avoir déjà vu des chats se cacher sous des voitures, mais jamais dans un endroit aussi difficile d’accès, surtout en plein été.

« On voit généralement cela pendant les mois les plus froids, lorsqu’ils cherchent un endroit chaud. Mais ce petit bonhomme a fait un sacré voyage », a-t-il expliqué.

Le chaton a depuis été baptisé Jersey, en hommage à son incroyable road trip. Il est en excellente santé et sera bientôt proposé à l’adoption.

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