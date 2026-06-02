« Qui est aussi lâche pour faire ça ? » : il jette 4 chatons par la fenêtre de sa voiture... un chaton meurt écrasé

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Les deux chatons secourus par l'association

Une association de protection animale va porter plainte contre un automobiliste après qu'il a balancé des chatons par la fenêtre de son véhicule en circulation.

Les actes de cruauté envers les animaux de compagnie semblent être en recrudescence en France.

Un octogénaire a par exemple été surpris en train de traîner un chien derrière sa voiture en Alsace, tandis qu’un autre homme a tenté de noyer six chiots dans une bassine, dans le Gard.

Le mercredi 27 mai, un autre cas choquant impliquant plusieurs chatons s’est produit dans la Drôme, rapporte le Dauphiné Libéré.

Un chaton tigré dans une boîteCrédit Photo : iStock

Quatre chatons jetés depuis une voiture en marche

En début d’après-midi, Soizick Padey, secrétaire au refuge animalier des Bérauds, à Romans-sur-Isère, est contactée par une femme paniquée.

Au téléphone, celle-ci lui explique avoir vu un conducteur jeter des objets par la fenêtre de son véhicule en marche, sur une avenue.

Main d’un homme jetant une bouteille d’eau usagée par la fenêtre de sa voiture sur la routeCrédit Photo : iStock

La suite de la conversation choque l’employée de l’association. La raison ? Son interlocutrice lui révèle que les objets étaient en réalité quatre chatons sans défense.

Elle ajoute ensuite que le conducteur a poursuivi sa route vers le nord après avoir balancé les petits félins.

« Qui est aussi lâche pour faire ça ? C’est un véritable acte de cruauté », s’insurge la secrétaire dans les colonnes du quotidien régional.

La suite après cette vidéo

Une plainte déposée

Témoin de la scène, la conductrice ayant alerté l’association affirme avoir sauvé deux chatons.

Malheureusement, le troisième a perdu la vie en se faisant écraser, tandis que le quatrième, blessé, a été pris en charge par une passante.

« Ces chatons ont été balancés comme de vulgaires déchets. Nous avons pris en charge les deux premiers malheureux qui n’ont pas encore deux mois », explique Soizick Padey.

Un chaton errant couché à côté du murCrédit Photo : iStock

Cette dernière regrette que la femme n’ait pas eu le réflexe de relever la plaque d’immatriculation de la personne au volant. De son côté, la présidente de l’organisation a décidé de porter plainte contre l’individu et a lancé un appel à témoins pour le retrouver.

« Je ne sais pas s’il a filmé ses actes, mais ce sont des délits punis par la loi. Ces routes sont très fréquentées et il y a des caméras de vidéoprotection pour le retrouver », conclut la secrétaire.

En France, les sévices graves et actes de cruauté envers un animal domestique sont passibles de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Maltraitance animale
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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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