Il roule 500 km avec un... chaton coincé dans le phare de sa voiture

Un automobiliste est tombé des nues après avoir atteint sa destination de vacances. Et pour cause : il a découvert un chaton caché dans le phare de sa voiture. Celui-ci a parcouru une longue distance dans cette cachette.

Un passager surprise.

Mardi 5 août, Philippe Marie, un habitant de Baslieux-lès-Fismes (Marne), a pris la route des vacances.

Au total, le touriste et sa compagne ont parcouru 500 kilomètres pour se rendre à Pirou, une ville située dans la Manche, en Normandie.

Jusqu’ici rien d’anormal, sauf que le conducteur transportait sans le savoir un passager atypique.

En effet, un chaton était coincé dans le phare de son véhicule, rapporte ici Normandie.

Une fois arrivés sur leur lieu de villégiature, les deux époux ont commencé à entendre des miaulements dès le lendemain.

« C’est vrai qu’à plusieurs reprises, de temps en temps, on entendait un chat miauler », se souvient le Marnais à nos confrères.

Il ajoute :

« Hier soir, à 1 heure du matin, mon petit-fils est venu me réveiller pour me dire 'papy, j'entends un petit chat dans ton moteur ».

Il inspecte son véhicule et fait une découverte surprenante

Armé d’une lampe électrique, le conducteur a décidé d’inspecter son automobile pour avoir le fin de mot de l’histoire.

Quelle ne fut pas surprise lorsqu’il a découvert un chaton encastré derrière le phare de sa voiture. Face à cette situation, le vacancier a emmené son véhicule au garage ce vendredi matin pour sortir le petit félin.

« Ce matin, je me suis présenté dans un garage, à la première heure, pour le libérer. Il était un peu maigre, mais en bonne santé, c'est assez incompréhensible », explique-t-il.

Sur place, le mécanicien s’est empressé de libérer la boule de poils. Par chance, l’animal s’en est sorti sain et sauf.

« Il n’était pas dans un endroit trop dangereux, mais je pense qu’il a eu chaud quand même », assure le technicien.

Selon ses dires, le matou « est parti très vite » après avoir été délivré. Espérons qu'il se remettra de ses émotions et ne sera pas trop perdu à 500 km de chez lui.