Un surfeur attaqué par un lion de mer «démoniaque», il finit à l'hôpital

Dans le sud de la Californie, aux États-Unis, un surfeur a été victime d’une attaque d’un lion de mer, dont le comportement a été décrit comme extrêmement agressif. Un phénomène récurrent qui serait indirectement causé par le dérèglement climatique.

Au moment de s’attaquer au rythme des vagues, RJ LaMendola était loin de s’imaginer qu’il finirait à l’hôpital après une rencontre pas comme les autres. Vendredi 21 mars, ce surfeur expérimenté s’adonnait à son activité favorite tranquillement au large d’Oxnard, dans le sud de la Californie.

Un lion de mer a alors surgi et a tenté de le faire tomber de sa planche, avant d'enfoncer ses dents dans la fesse gauche du surfeur, lorsqu’il ramait vers le rivage pour fuir l’animal. Traumatisé par cette attaque, RJ LaMendola a témoigné auprès du LA Times sur le comportement étrange du lion de mer, qu’il décrit comme “sauvage, presque démoniaque”.

Sur sa page Facebook, le surfeur a publié une photo de lui à l’hôpital en train de se faire soigner la fesse blessée. Il a accompagné la photo d’un long témoignage, racontant en longueur comment il a vécu l’attaque :

“Le lion de mer m'a traqué, nageant à côté de moi, chargeant encore et encore - trois, peut-être quatre fois de plus. À chaque fois, j'ai tordu mon corps, gardant la planche entre nous, protégeant mes bras et mon visage de ses mâchoires implacables”