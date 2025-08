En Californie, il existe un championnat de surf... pour chiens

Depuis plus de dix ans, en Californie, une compétition de surf pour chiens se déroule pour la bonne cause. Un événement pas comme les autres qui offre des images amusantes.

Californie, terre de surf ! Ce samedi 2 août, l’édition 2025 des “World Dog Surfing Championships” sera à suivre en direct sur le site officiel de la compétition. Ainsi, une quinzaine de chiens participeront à une compétition de surf qui commence à rencontrer de plus en plus de passionnés à travers le monde.

Crédit photo : World Dog Surfing Championships

Il s’agit de la 13ème édition de cette compétition née il y a plus de dix ans à San Diego. Le tout premier concours de surf canin a été conçu et proposé par l’auteur du livre “The Dog’s Guide to Surfing”. Après avoir contacté un hôtel local du sud de la Californie pour accueillir la compétition, il organise la première compétition qui rencontrera un succès conséquent.

Crédit photo :World Dog Surfing Championships

Un événement pour la bonne cause

L’engouement a été tellement important que d’autres compétitions de surf pour chiens ont été organisées en Californie, en Floride, en Australie et au Royaume-Uni.

Les chiens en compétition, habillés comme des surfeurs, seront jugés en fonction de la longueur de la glisse, leur technique en fonction de leur posture, leur confiance et la force de la vague. Le vainqueur doit alors prouver son mérite devant la foule venue assister à l’événement.

Crédit photo :World Dog Surfing Championships

Enfin, les chiens surfent pour la bonne cause puisqu’une partie de l’argent récolté par les équipes de chaque chien est redistribuée à des associations locales.