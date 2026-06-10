Une chance sur 100 millions : un pêcheur remonte un homard « barbe à papa », sa couleur cache une cruelle ironie

Un homard aux teintes roses, mauves et bleues d'une rareté exceptionnelle a rejoint un centre scientifique de la côte est des États-Unis. Les experts estiment qu'il n'en existerait qu'un sur 100 millions.

Une créature qui semble tout droit sortie d'une confiserie.

Surnommé « homard barbe à papa » en raison de ses couleurs pastel, ce crustacé fait partie des prises les plus rares jamais remontées par les pêcheurs de Nouvelle-Angleterre. Baptisé Joseph, il est aujourd'hui exposé au Marine Science Center de l'université Northeastern, à Nahant, dans le Massachusetts.

Un homard d'une rareté vertigineuse

Là où un homard bleu, déjà considéré comme exceptionnel, n'apparaît qu'une fois sur deux millions, le homard barbe à papa relève d'un tout autre ordre de rareté. Selon les spécialistes, on estime sa fréquence à un individu sur cent millions.

Sa carapace arbore un mélange envoûtant de rose, de violet et de bleu pâle, à mille lieues du brun moucheté habituel qui permet aux homards de se camoufler sur les fonds marins. Cette coloration spectaculaire résulte d'une mutation génétique très rare, parfois combinée à un régime alimentaire particulier.

Une couleur née d'un pigment

Les homards contiennent plusieurs couches d'un pigment appelé astaxanthine, qui peut apparaître rouge, jaune ou bleu selon la manière dont il se lie aux protéines. Chez le homard barbe à papa, ces combinaisons inhabituelles donnent naissance à ses teintes de bonbon.

Ironie de la nature : cette beauté est aussi un handicap. Ces couleurs vives rendent l'animal bien plus visible pour les prédateurs, là où ses congénères se fondent dans le décor. C'est l'une des raisons pour lesquelles ces homards sont rarement relâchés en mer.

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Sauvé de la casserole

Plutôt que de finir dans une assiette, le crustacé a été confié à un centre scientifique, où il coulera des jours paisibles à se nourrir de crevettes et de calamar, à l'abri des prédateurs. Il y rejoint d'autres homards aux couleurs hors normes, devenant une véritable attraction pour le public et un formidable support pédagogique sur la diversité de la vie marine.

Ce homard n'est pas un cas isolé : les côtes de Nouvelle-Angleterre voient régulièrement remonter des spécimens aux couleurs étonnantes. Récemment, des pêcheurs avaient ainsi capturé un homard bicolore rarissime, dont le sort réservé avait divisé les internautes. Chaque couleur correspond à une probabilité différente, formant une véritable échelle de la rareté chez ces crustacés.

Et vous, auriez-vous relâché ce homard ou l'auriez-vous laissé en aquarium ?