Des pêcheurs remontent un homard bicolore rarissime, le sort qu'ils lui réservent indigne les défenseurs des animaux

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Le homard bicolore

Cette semaine, un homard d’une rareté exceptionnelle a été pêché au large du Massachusetts et sera prochainement exposé au public.

Une créature semblant tout droit sortie d’un univers fantastique.

Mardi 21 avril, des pêcheurs ont capturé au large de Cape Cod, dans le Massachusetts, une prise hors du commun : un homard bicolore, rapporte le magazine People.

Un homard extrêmement rare

Le crustacé a été ramené à bord par l’équipage d’un bateau exploité par la Wellfleet Shellfish Company (WSC), a indiqué l’entreprise américaine sur Facebook.

Sur les photos partagées en ligne, la carapace de l’animal présente une nette séparation des couleurs : noir d’un côté, orange vif de l’autre.

Le homard bicolore Crédit Photo : Wellfleet Shellfish Company

Ses pinces arborent un mélange des deux teintes, tandis que ses pattes sont davantage orangées d’un côté. L’une de ses antennes est plus sombre que l’autre.

Selon le Seacoast Science Center, ce type d’homard est extrêmement rare. Les experts estiment qu’il n’en existerait environ qu'un sur 50 millions.

Toujours selon les spécialistes, cette anomalie serait « liée à des variations génétiques complexes, pouvant résulter de la fusion de deux zygotes donnant naissance à un individu possédant deux lignées génétiques distinctes ».

Le homard bicolore Crédit Photo : Wellfleet Shellfish Company

Le crustacé bientôt exposé

La WSC a également partagé des images de l’équipage ayant ramené l’animal à bord. On y voit une femme placer le homard dans une glacière remplie d’eau.

Plutôt que d’être vendu, le homard sera donné au Woods Hole Science Aquarium, où il sera exposé au public dès la réouverture de l’établissement.

La suite après cette vidéo

Le homard bicolore Crédit Photo : Wellfleet Shellfish Company

En attendant, il a été confié à l’équipe du Marine Biological Laboratory de la NOAA, à Woods Hole, dans le Massachusetts.

Dans sa publication, la Wellfleet Shellfish Company a invité les passionnés de faune marine à « rester à l’écoute » pour suivre la suite du parcours de l’animal.

Des internautes partagés

Sur Facebook, la créature suscite l’admiration des internautes en raison de son apparence unique.

« Trop cool » ; « Impressionnant », « J’ai cru que c’était un poisson d’avril », peut-on lire parmi les réactions.

Le homard bicolore Crédit Photo : Wellfleet Shellfish Company

D’autres, en revanche, estiment qu’il aurait dû être relâché dans l’océan.

Une personne a commenté :

« C’est triste de le voir en captivité. Ils auraient dû le laisser libre dans l’océan ».

Une autre a écrit : 

« Relâchez-le ! ».

Et vous, que pensez-vous du sort de cet animal ?

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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