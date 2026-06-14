Une chatte devient virale grâce à sa remarquable guérison, seulement 3 mois après avoir survécu à un incendie

Après avoir survécu à un incendie, une chatte gravement brûlée a retrouvé son apparence d’origine en seulement trois mois.

Beth revient de loin ! Victime d’un incendie, cette chatte originaire des États-Unis a été grièvement brûlée sur le corps.

Grâce aux bons soins de sa propriétaire, la boule de poils a retrouvé son apparence habituelle. Sa transformation spectaculaire impressionne les internautes.

Crédit Photo : Laurel Ysebaert / TikTok

Une chatte survit à un incendie

En février dernier, Laurel Ysebaert, une influenceuse américaine, a vécu un véritable cauchemar : un incendie dévastateur s’est déclaré dans la grange de son ranch.

Si sa famille était saine et sauve, sa priorité était de s’assurer que ses animaux allaient bien, rapporte le site web britannique Dexerto.

Malheureusement, sa chatte, prénommée Beth, semblait avoir disparu. Un véritable déchirement pour la créatrice de contenu.

Crédit Photo : Laurel Ysebaert / TikTok

Quelques jours après le sinistre, la jeune femme a découvert dans son jardin un chat roux qui semblait malade. À sa plus grande surprise, il s’agissait de Beth.

« Elle était totalement méconnaissable. On aurait dit qu’elle avait traversé un brasier : plus de moustaches, complètement dépourvue de poils, le visage gonflé, les oreilles brûlées, sa fourrure blanche devenue orangée et les quatre pattes touchées. Elle était dans un très mauvais état », se souvient Laurel. @laurelysebaert sooo much good healing this week ♬ Piano, waltz, Chopin style, Europe - arachang

Face à cette situation, elle a conduit le félin chez le vétérinaire, craignant pour sa vie. Sur place, elle a appris que la chatte était hors de danger. Un traitement à base d’antibiotiques et d’analgésiques lui a toutefois été prescrit.

Beth avait également besoin de beaucoup de repos pendant les mois suivants. Une consigne qu’elle a suivie à la lettre.

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Elle retrouve son apparence en un temps record

Dans les semaines qui ont suivi, la TikTokeuse a documenté la convalescence de son chat, qui a retrouvé son pelage noir et blanc.

Au bout de seulement trois mois, la couleur orange avait complètement disparu, pour le plus grand bonheur de sa maîtresse.

La vidéo de la transformation de Beth est devenue virale sur TikTok, où elle a récolté plus de 300 000 mentions « J’aime ».

Dans les commentaires, de nombreux internautes sont stupéfaits par la rapidité avec laquelle le chat a retrouvé son apparence d'origine.

Une personne a écrit :

« Je ne m’attendais vraiment pas à un tel niveau de rétablissement ».

Une autre a indiqué :

« Ils ne mentaient pas quand ils disaient que les chats avaient neuf vies ».

Une troisième a ajouté :