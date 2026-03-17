Cette adorable chatte a gonflé comme un ballon à cause d'une maladie rare

Direction la Californie, où un adorable chaton, gonflé comme un ballon, a été pris en charge par un refuge animalier.

Récemment, un refuge animalier californien a accueilli un pensionnaire minuscule à la bouille étonnante.

Comme le rapporte People, l’établissement situé à Palm Springs a ouvert ses portes à Zoe, une petite femelle chaton gonflée comme un ballon.

Une maladie rare

La physionomie particulière de l’animal n’a pas manqué de surprendre le Dr Phil Caldwell, directeur médical du refuge.

« C’est le cas vétérinaire le plus fou que j’aie vu depuis un bon moment », a-t-il déclaré dans les colonnes du magazine américain.

Selon le spécialiste, Zoe souffrait d’un emphysème sous-cutané, une « maladie rare qui survient lorsque de l’air se retrouve piégé sous la peau », explique la Cleveland Clinic.

Crédit Photo : Phil Caldwell / Instagram

Le Dr Caldwell pense que la trachée du chaton a été endommagée, laissant l’air s’infiltrer dans différentes parties de son corps et gonfler sa tête de manière spectaculaire.

Toutefois, l’expert avance également la théorie d’un problème congénital, présent dès la naissance.

« Il se peut qu’elle soit née avec cette affection, mais pour l’instant, nous ne pouvons pas effectuer de diagnostics invasifs », a expliqué le vétérinaire dans une vidéo publiée sur Instagram.

Avant d’ajouter :

La suite après cette vidéo « Elle est trop fragile pour cela (…) mais nous pourrions réaliser certains examens plus tard afin de comprendre exactement ce qui se passe ».

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Tout est bien qui finit bien

Peu après son arrivée au refuge, Zoe a été soignée afin que son apparence retrouve son aspect normal.

Pour évacuer l’air de son corps, le Dr Caldwell a inséré une aiguille dans son cou, sa poitrine et son dos. Fort heureusement, l’intervention s’est déroulée sans accroc.

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Aujourd’hui, la petite chatte conserve encore une sensation « un peu craquante » sous la peau, car il reste «quelques poches d’air » qui «donnent presque l’impression de papier bulle» lorsqu’on la prend dans les bras.

« Cela ne semble pas la déranger. Elle est visiblement très à l’aise », a indiqué le vétérinaire.

Dans une nouvelle vidéo publiée le 11 mars, le directeur a précisé que Zoe allait « beaucoup mieux » et que ses radiographies étaient bonnes.

Elle sera bientôt placée en famille d’accueil, où elle pourra grandir en toute sécurité.