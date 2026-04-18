Un chien sauve sa famille en aboyant pour l'alerter d'un incendie dans le garage

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Captures d'écran Instagram

En Californie, un chien héroïque a sauvé tous les membres de sa famille d’un incendie en pleine nuit en aboyant jusqu’à ce qu’ils se réveillent.

Fillmore est un véritable héros !

Comme le rapporte le magazine américain People, ce braque allemand a sauvé sa famille adoptive d’une mort certaine.

Le chien aboie pour sauver sa famille d’un incendie

Les faits se sont produits dans la nuit du jeudi 16 avril, vers 4 h 30, dans une maison située à Tustin, dans le comté d’Orange, en Californie.

Selon le site d’information, un incendie s’est déclaré dans le garage de l’habitation, ce qui n’a pas échappé au chien.

Sentant que quelque chose n’allait pas, le quadrupède a aboyé sans relâche pour réveiller ses propriétaires, raconte l’Orange County Fire Authority (OCFA) dans une publication Instagram.

Capture d'écranCrédit Photo : Orange County Fire Authority / Instagram

Le service de secours et de lutte contre les incendies a salué Fillmore avec humour : « Donnez une récompense à ce chien ! », soulignant que l’animal avait maintenu ses aboiements jusqu’à ce que la famille prenne conscience de la situation.

Une fois réveillés, ses maîtres ont d’abord aperçu une lumière vacillante à travers la fenêtre. Ils ont alors pensé que la maison voisine était en feu, avant de découvrir qu’il s’agissait en réalité de leur propre garage.

Les occupants des lieux ont utilisé des tuyaux d’arrosage pour tenter de contenir les flammes en attendant l’arrivée des pompiers.

Les pompiers saluent le chien

La suite après cette vidéo

À leur arrivée, les secours ont rapidement maîtrisé l’incendie et empêché sa propagation au reste de la maison. Seul le garage et les véhicules à l’intérieur ont été endommagés.

Crédit Photo : Orange County Fire Authority / Instagram

Avant de quitter les lieux, les pompiers ont accordé une attention bien méritée à Fillmore en le caressant.

Des photos montrent le toutou assis fièrement sur la pelouse, comme s’il montait la garde devant la maison, puis posant aux côtés d’un agent.

Interrogé par une chaîne locale, son maître, Tom Dalis, a indiqué que son chien n’aboie habituellement pas.

« Il a commencé vers 4 h 15 du matin. Il n’arrêtait pas (…) », a-t-il expliqué.

Capture d'écran InstagramCrédit Photo : Orange County Fire Authority / Instagram

Le propriétaire vit avec son épouse et sa belle-mère âgée de 90 ans. Il s’est dit soulagé que tout le monde soit sain et sauf et a confirmé que le chien avait été largement récompensé pour son acte héroïque.

« On lui a donné beaucoup de friandises », a-t-il ajouté.

Les autorités soupçonnent un incendie d’origine électrique, mais la cause officielle fait encore l’objet d’une enquête.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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