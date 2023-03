Une famille a eu la surprise de trouver une chatte enceinte dans sa maison, elle s'y était réfugiée pour mettre bas

Il y a un mois, une chatte est entrée dans la maison d’une famille au Texas. Enceinte, la femelle cherchait un endroit pour donner naissance à sa portée en toute sécurité.

Une famille du Texas a eu une drôle de surprise dans sa maison. Il y a un mois, les membres du foyer se sont aperçus qu’une chatte était entrée dans le logement. La femelle, à la robe écaille de tortue, était enceinte et cherchait un endroit sécurisé pour donner naissance à ses petits. Surprise, la famille a contacté un refuge animalier, le Coastal Ben Cat Rescue.

“La chatte s’était introduite par la chatière de la maison. Ils ont su qu’elle avait besoin de l’aide d’un refuge puisqu’elle était enceinte”, a expliqué Mary Huckabee, membre du Coastal Ben Cat Rescue, qui l’a recueillie chez elle.

Aujourd’hui, la chatte répond au prénom de Karaoke car elle est très bavarde et miaule à longueur de journée. Très câline, elle adore ronronner et a été choyée jusqu’à l’arrivée de ses chatons.

Six chatons sont nés

Finalement, Karaoke a donné naissance à trois chatons mâles et trois femelles. Tous les nouveau-nés sont en excellente santé et en raison du nom de leur mère, ils ont eu des prénoms de chansons puisqu’ils ont été nommés “Sweet Caroline”, “Walking on Sunshine”, “Mustang Sally”, “Mickey”, “Uptown Girl” et “Hey Jude”.

Karaoke s’occupe très bien de ses petits et garde toujours un œil sur eux. Quand elle a le temps, elle adore recevoir des caresses de sa maîtresse.

“Karaoke est une mère exemplaire. Elle prend soin de ses bébés à merveille”, a confié Mary Huckabee.

Depuis leur naissance, les chatons deviennent de plus en plus joueurs et confiants et leurs différentes personnalités commencent à se faire remarquer. La chatte et ses petits vont tous être vaccinés et stérilisés avant d’être proposés à l’adoption pour trouver une famille aimante.