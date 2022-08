Cette chatte enceinte décide de mettre bas sur les genoux de sa maîtresse émue, la vidéo fait fondre le coeur des internautes

Très proche de sa maîtresse, une chatte a décidé de mettre bas sur les genoux de sa propriétaire. Explications.

Une histoire adorable. Ellen Fransenn, 18 ans, vivant aux Pays-Bas, est l’heureuse propriétaire d’une petite chatte prénommée Asrael. Après avoir passé une soirée chez des amis, la jeune femme est rentrée chez elle et a eu la bonne surprise de découvrir que son animal avait donné naissance à premier chaton.



Crédit : elliefransenn

Un lien unique entre le chat et sa maîtresse

Dès qu’Ellen est rentrée chez elle, sa chatte s’est empressée de s’installer sur ses genoux. Et surprise, la chatte a accouché de 5 adorables chatons. Surprise, dans un premier temps, Ellen a tenté de poser à côté d’elle la chatte, mais celle-ci ne souhaitait aller nulle part ailleurs que sur les genoux de sa maîtresse.

Une vidéo devenue virale

Une scène improbable et émouvante qu’Ellen a immortalisée en photo et vidéo. Partagé sur TikTok, la vidéo a fait un véritable carton puisqu'elle a été vue plus de 6,8 millions de fois. Comme le précise le média Woopets, la jeune femme se dit touchée que sa chatte ait choisi de donner naissance à ses petits sur elle. Heureusement, les chatons sont tous en excellente santé.