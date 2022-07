Une femme chevauche une baleine à bec aux Pays-Bas plutôt que de lui venir en aide et fait scandale

Ce 19 juillet 2022, une femme a été filmée aux Pays-Bas en train de chevaucher une baleine à bec alors que le cétacé était en détresse. Explications.

Un événement qui fait scandale. Alors que l’été bat son plein au Pays-Bas, les habitants et touristes de Zandvoort ont assisté à une scène choquante. Sur la plage de la ville, une zone balnéaire, une baleine à bec a été aperçue en train de tenter de rejoindre les eaux profondes.



Une scène choquante

Alors que l’animal était en détresse, une femme en a profité pour monter sur le dos de la baleine et la chevaucher. Très vite, des personnes sont intervenues pour l’arrêter et lui demander de laisser partir l’animal. Une scène qui a été filmée et partagée sur Twitter.

Indignée par ces images choquantes, l’ONG SOS Dolfijn a mis en lumière la cruauté de cet acte par la femme. “C'est un animal en détresse. Il ne faut pas grimper dessus !”, a déclaré la directrice Annemarie Van den Berg.

Comme le précise 30 Millions d’amis, la police de la région a annoncé avoir ouvert une enquête afin de retrouver la femme en question. Selon l’association, cette dernière se serait rendue et aurait passé la nuit au poste avant d’être libérée. Une peine sera déterminée dans les prochains jours. Affaire à suivre.