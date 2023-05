Une jument met au monde des jumelles pouliches en Loire-Atlantique, un événement rarissime

Une éleveuse française a eu la joie et la surprise d’accueillir des jumelles pouliches dans son exploitation. Un fait extrêmement rare.

C’est un heureux événement, à la fois magnifique et rarissime.

Une jument a mis au monde des jumelles poulines le mois dernier à Saint-Hillaire de Chaléons (Loire-Atlantique).

En Loire-Atlantique, une jument a accouché de jumelles. De quoi émouvoir l'éleveuse Nathalie



Naissance rarissime de jumelles poulines en Loire-Atlantique

Cette double naissance a eu lieu le vendredi 21 avril, à 3h29 du matin, au sein de l’élevage du Dora, dirigé par Nathalie Morice.

Éleveuse de cobs normands depuis 30 ans, cette dernière n’aurait jamais cru pouvoir vivre un tel événement, comme elle l'a confié le mois dernier à nos confrères d’Actu.fr.

« C’est rarissime qu’une jument accouche de jumeaux », expliquait ainsi celle qui a choisi de prénommer ses deux poulines Nayade et Nina.

Crédit photo : Le Courrier du pays de Retz

« La maman, Castylle de Chappe (âgée de 10 ans ndlr) ne se sentait pas bien depuis deux jours. On savait que la mise bas allait arriver, mais on ne se doutait pas qu’il y aurait deux poulains, car c’est très rare et les échographies effectuées en tout début de gestation ne l’avaient pas révélé », précisait-elle par ailleurs.

Et d'ajouter : « Je ne m’y attendais pas ! La première pouline est arrivée. J’ai été surprise quand la seconde est arrivée quelques secondes plus tard ! Ce fut une belle épreuve ».

Aujourd’hui, la maman et les deux pouliches se portent à merveille pour le plus grand bonheur de Nathalie qui prend soin de la petite famille au quotidien.