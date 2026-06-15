Une femme de 44 ans dévorée vivante par un python géant sous les yeux de son mari

Par  | Partager

Gros plan sur un python réticulé

En Indonésie, une femme de 44 ans est morte dans des circonstances tragiques, dévorée par un python géant dans une plantation.

Un drame terrible s’est déroulé sur l’île de Taliabu, dans l’est de l’Indonésie. Un python réticulé a attaqué et dévoré une femme d’une quarantaine d’années. C’est son époux qui a fait la macabre découverte après être parti à sa recherche.

Une femme dévorée par un python géant en Indonésie

Les faits se sont produits mardi 9 juin dans le village de Ratahaya, rapporte le quotidien allemande Bild.

La victime, identifiée comme Elisabet Yamalau, a quitté son domicile vers 15 h 30 pour se rendre dans sa plantation et y conduire le bétail familial vers un autre pâturage.

Un village dans la jungleCrédit Photo : iStock

Alors que la soirée approchait, son époux, Benyamin Lanto, a commencé à s’inquiéter, sa femme n’étant toujours pas rentrée. L’homme de 52 ans a alors décidé de partir à sa recherche deux heures plus tard, aux alentours de 18 h 15.

En chemin, il est tombé nez à nez avec le gigantesque serpent, qui avait déjà avalé une partie du corps de sa compagne, a indiqué le chef de la police, Adnan Wahyu Kashawi.

La suite après cette vidéo

Un serpent de près de 8 mètres de long

Face à cette situation, le quinquagénaire a tenté de sauver sa femme en tuant le reptile à l’aide d’un outil.

Une fois l’animal inerte, il a réussi à libérer Elisabet de la gueule du monstre. Il a alors constaté son décès. Dans la foulée, il a alerté les autres villageois. Ensemble, ils ont ramené le corps sans vie de la victime chez elle.

Le python réticulé ayant tué la villageoise de 44 ansCrédit Photo : DR

Selon les autorités, le python réticulé responsable de la tragédie mesurait environ 7,8 mètres de long. Il s’agit de l’une des plus grandes espèces de serpents au monde.

Ces animaux vivent dans une grande partie de l’Asie du Sud-Est et sont régulièrement observés rôdant près des plantations et des habitations, à la recherche de nourriture.

Gros plan sur un python réticulé Crédit Photo : iStock

Si les attaques contre les humains restent rares, des cas mortels ont été recensés en Indonésie.

En avril 2025, une femme de 55 ans a été dévorée vivante par un spécimen de 7 mètres de long. Trois mois plus tard, un fermier de 61 ans est décédé dans des circonstances similaires.

Indonésie Serpent
Google Follow Suivez nous sur Google

Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

À lire aussi
Un cobra royal
Un cobra royal en liberté : une commune près de Toulouse en état d’alerte
Un cobra à lunettes
Un cobra venimeux en liberté provoque la panique près de Toulouse, les parcs et écoles fermés jusqu'à nouvel ordre
Capture d'écran montrant l'orang-outan en train de traverser la passerelle dans la province de Sumatra du Nord
Un orang-outan menacé d’extinction filmé pour la première fois sur un pont destiné à relier les habitats naturels
Serpents
Une employée de parc filme une scène extrêmement rare : 8 serpents sortent d'hibernation ensemble
vipere dans un jardin
Avec le retour de la chaleur, ce recoin précis du jardin devient un nid à vipères sans que vous le sachiez