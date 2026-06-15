Une femme de 44 ans dévorée vivante par un python géant sous les yeux de son mari

En Indonésie, une femme de 44 ans est morte dans des circonstances tragiques, dévorée par un python géant dans une plantation.

Un drame terrible s’est déroulé sur l’île de Taliabu, dans l’est de l’Indonésie. Un python réticulé a attaqué et dévoré une femme d’une quarantaine d’années. C’est son époux qui a fait la macabre découverte après être parti à sa recherche.

Une femme dévorée par un python géant en Indonésie

Les faits se sont produits mardi 9 juin dans le village de Ratahaya, rapporte le quotidien allemande Bild.

La victime, identifiée comme Elisabet Yamalau, a quitté son domicile vers 15 h 30 pour se rendre dans sa plantation et y conduire le bétail familial vers un autre pâturage.

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Alors que la soirée approchait, son époux, Benyamin Lanto, a commencé à s’inquiéter, sa femme n’étant toujours pas rentrée. L’homme de 52 ans a alors décidé de partir à sa recherche deux heures plus tard, aux alentours de 18 h 15.

En chemin, il est tombé nez à nez avec le gigantesque serpent, qui avait déjà avalé une partie du corps de sa compagne, a indiqué le chef de la police, Adnan Wahyu Kashawi.

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Un serpent de près de 8 mètres de long

Face à cette situation, le quinquagénaire a tenté de sauver sa femme en tuant le reptile à l’aide d’un outil.

Une fois l’animal inerte, il a réussi à libérer Elisabet de la gueule du monstre. Il a alors constaté son décès. Dans la foulée, il a alerté les autres villageois. Ensemble, ils ont ramené le corps sans vie de la victime chez elle.

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Selon les autorités, le python réticulé responsable de la tragédie mesurait environ 7,8 mètres de long. Il s’agit de l’une des plus grandes espèces de serpents au monde.

Ces animaux vivent dans une grande partie de l’Asie du Sud-Est et sont régulièrement observés rôdant près des plantations et des habitations, à la recherche de nourriture.

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Si les attaques contre les humains restent rares, des cas mortels ont été recensés en Indonésie.

En avril 2025, une femme de 55 ans a été dévorée vivante par un spécimen de 7 mètres de long. Trois mois plus tard, un fermier de 61 ans est décédé dans des circonstances similaires.