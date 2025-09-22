Inde : un crocodile entraîne une ado de 15 ans sous l'eau pour la noyer, sous les yeux des villageois horrifiés

Un crocodile marin qui ouvre la gueule

En Inde, une adolescente a tragiquement perdu la vie après avoir été entraînée dans une rivière par un crocodile.

Les fait se sont produits lundi 15 septembre, dans le Rajasthan, un État du nord de l’Inde, rapportent The Independent et The Hindustan Times.

Shivani Kevat, une habitante de 15 ans du village de Mehatabpura, remplissait des pots d’eau sur les rives de la rivière Parvati lorsque l’attaque a eu lieu.

Rivière ParvatiCrédit Photo : Getty Images

Alors qu’elle s’affairait à sa tâche, la jeune fille a vu un crocodile se jeter sur elle. Une scène glaçante qui s’est déroulée devant des témoins.

Face à cette situation, certains d’entre eux ont tenté d’effrayer le prédateur et sauver la villageoise, en vain. Cette dernière a été entraînée sous l’eau par le reptile.

À la suite de sa disparition, un important dispositif a été déployé pour tenter de retrouver Shivani Kevat. Après plusieurs heures de recherches infructueuses, l’opération a été interrompue en plein milieu de la nuit, selon les médias.

Image d'archives montrant des policiers indiensCrédit Photo : PTI

Les conclusions glaçante de l'autopsie 

Le lendemain matin, mardi 16 septembre, des passants ont aperçu le corps de la victime flottant dans la rivière. Une équipe médicale a été envoyée sur les lieux, mais l’adolescente a été déclarée morte peu après.

Une autopsie a été pratiquée pour déterminer les causes exactes de son décès. Les résultats de l’examen médical ont révélé que la villageoise était morte par noyade.

Crocodile marinCrédit Photo : iStock

Selon les autorités locales, la défunte ne présentait aucune trace de blessure autre que les profondes lacérations causées par le prise du crocodile lorsqu’il l’a entraînée dans la rivière.

Le corps de la victime a été remis à sa famille pour qu’elle puisse organiser les obsèques.

L’animal impliqué dans l'attaque est probablement un crocodile des marais. Redoutable chasseur, ce spécimen évolue dans les rivières et les lacs. Il est connu pour attaquer les humains, en particulier dans les zones rurales et riveraines, souligne The Independent.

Crocodile des maraisCrédit Photo : Wikimédia

Selon Crocattack.org, l'Inde a enregistré 768 attaques de crocodiles, dont 317 mortelles, entre 2015 et 2024.

Source : People
Inde Crocodile Noyade
