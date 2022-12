Aux États-Unis, une promeneuse a filmé une famille de loutres en train de s'amuser dans la neige

Qui a dit que les animaux ne s’amusaient pas dans la neige ? En tout cas, ce n’est pas la vidéo que vous allez découvrir dans cet article qui vous fera dire cela !

Crédit : Cassie Wistrom / KOMO News

En effet, il y a quelques jours, le 21 décembre dernier, Cassie Wistrom, a eu la surprise de voir une famille de loutres venir jouer juste devant elle. Alors qu’elle se promenait sur les bords du lac Washington, l’habitante de Seattle est tombée nez à nez avec les membres du petit groupe en train de prendre de l’élan et de glisser sur la neige à tour de rôle. Et pour notre plus grand bonheur, elle a pu filmer cette scène insolite.

Voici la vidéo, mise en ligne sur Facebook par le média américain KOMO News :

Les loutres aiment la neige

À première vue, on pourrait se dire que les températures particulièrement basses pousseraient les loutres à s’abriter ou à se mettre au chaud, mais au contraire, elles ont visiblement souhaité profiter de l’épais manteau neigeux pour jouer en famille. Contrairement à certains animaux qui entrent en hibernation pendant l'hiver, les loutres de rivière ne le font pas. En fait, pendant les mois les plus froids, ces animaux essentiellement nocturnes deviennent plus actifs pendant la journée.

En tout cas, les images sont géniales !