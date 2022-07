Vidéo : un grand requin blanc violemment attaqué par une colonie d'otaries après avoir dévoré un membre du groupe

Présents sur Terre depuis plus de 400 millions d’années, les requins sont dans l’imaginaire collectif des prédateurs qui n’ont peur de rien. Mais une vidéo récemment publiée en ligne risque de mettre à mal cette idée reçue.

Crédit : National Geographic

À voir aussi

À l’occasion d’un de ses nombreux reportages sur la faune et la flore sauvage, la célèbre revue spécialisée National Geographic a pu suivre un grand requin blanc en pleine session de chasse. Dans cette séquence, on voit l’impressionnant squale s’attaquer à une colonie d’otaries au bord du rivage. Le puissant prédateur parvient d’abord à attraper l’une d’entre elles en guise de casse-croûte, mais contrairement à d’habitude dans ce genre de situation, il a eu une véritable surprise.

En effet, alors que le grand requin blanc venait de manger une première otarie, il a souhaité retourner à la charge afin de poursuivre son repas, mais le moins que l’on puisse dire, c’est que tout ne s’est pas vraiment passé comme prévu. Et pour cause, voyant le squale de retour près du bord pour continuer son festin, la colonie a fait le choix de ne pas se laisser faire et même mieux, de contrattaquer !

Crédit : National Geographic

Otaries vs requin blanc, quand l’union fait la force

Ni une ni deux, des dizaines d’otaries se sont ainsi jetées à l’eau pour faire déguerpir le squale. Et contre toute attente, comme vous pouvez le voir dans l’extrait vidéo ci-dessus, elles ont réussi leur coup et fait fuir le requin blanc. Cet exemple de solidarité montre de manière extraordinaire que dans la nature aussi, le dicton selon lequel «l’union fait la force» se vérifie, surtout lorsqu’on doit faire face à une espèce qui nous ait bien supérieure sur la chaîne alimentaire.

Incroyable, n’est-ce pas ?