Seul en mer, il se fait traquer par un requin et filme la scène, sa vidéo est digne des «Dents de la mer»

Alors qu’il était seul en mer dans l'océan Atlantique, cet homme a fait une rencontre pour le moins surprenante. Explications.

Comment auriez-vous réagi si vous aviez dû faire face à un requin ? Jack Jarvis, un soldat britannique, a eu la mauvaise surprise de se retrouver en tête à tête avec un squale.

Source : JackJarvis

Une incroyable traversée au milieu des requins

Alors qu’il était seul en mer afin de réaliser le record d’aviron sur l’Atlantique, dans le but de récolter des fonds pour une association caritative, Jack s’est retrouvé entouré de requins. Une rencontre inattendue qui s’est déroulée lors de sa traversée de 111 jours et de 7200 kilomètres entre le Portugal et Miami.

Dans une interview pour le Daily Star, Jack Jarvis a raconté : "J'ai vu une faune incroyable... un requin. C'était un requin à pointe blanche. Je ramais le long et j'ai vu cette nageoire dans l'eau, c'était presque comme un moment des “Dents de la mer”, vous savez que vous le voyez traquer le bateau, c'était vraiment excitant”, a-t-il confié avant d’ajouter : "Il traquait le bateau, j'ai mis ma main dans l’eau et j'ai pu en prendre de bonnes photos avec ma GoPro. Tout le monde m’a dit 'tu es fou'". Un acte qui ne semblait pas dangereux pour le soldat sportif : "Je pensais que tant que je pouvais garder un œil dessus et que je ne le perdais pas de vue, je me sentais plutôt en sécurité. Je pensais que s'il se rapprochait plus que je ne le souhaitais, je lèverais simplement ma main hors de l'eau et je serais en sécurité sur le bateau", a-t-il déclaré. Le requin a traqué le bateau durant 5 à 10 minutes.

Source : Jack Jarvis

“Le requin a heurté mon bateau”

Et ce n’était pas la seule rencontre de Jack avec les requins. Quelques jours plus tard, un autre requin a bousculé le bateau du soldat. "Il a heurté mon bateau et le bateau a basculé et je savais que ce n'était pas une vague et c'est à ce moment-là que j'ai vu le contour gris du requin marlin, puis j'ai commencé à utiliser la GoPro.”

Heureusement, cette histoire s’est très bien finie puisque Jack a terminé sa traversée et a pu récolter plus de 70 000 euros pour l’association Brain Trust, une organisation qui aide les personnes atteintes de tumeurs cérébrales et de cancer. Chapeau !

Source : Jack Jarvis